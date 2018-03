Stiri pe aceeasi tema

- Digul de la Capeni, care era in pericol sa cedeze sub presiunea viiturii venite pe Raul Olt in cursul noptii de miercuri spre joi, a rezistat orelor critice, iar apele sunt in scadere, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. "Apa e in scadere, au trecut cele…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, joi dimineata, ca in judetul Covasna, in zona Baraolt, exista in continuare riscul de rupere a digului, desi apele sunt in scadere, si ca in localitatea Capeni s-a reusit cu greu evacuarea unei mici

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, joi, ca in zona Baraolt din judetul Covasna exista in continuare riscul de rupere a digului si ca in localitatea Capeni s-a reusit cu greu evacuarea unui numar mic de localnici, deoarece foarte multi refuza sa plece. "In zona…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta spune ca autoritatile incearca sa-i convinga pe localnici sa evacueze locuințele, insa acestia refuza sa colaboreze cu pompierii. "Inteleg ca apele sunt in scadere in Baraolt, dar si la nivelul digului, la nivelul acestuia neproducandu-se nicio rupere…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, se deplaseaza joi in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii de inundatii pe fondul unei viituri, si va incerca sa-i convinga pe localnicii din zona sa evacueze locuintele. Aceasta a spus la Antena 3 ca daca va fi nevoie va fi facuta o evacuare forțata.„Oamenii…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat, joi, ca în zona Baraolt din judetul Covasna exista în continuare riscul de rupere a digului si ca în localitatea Capeni s-a reusit cu greu evacuarea unui numar mic de

- Aproape o suta de pompieri, jandarmi si politisti au fost mobilizati in localitatea Capeni inca de miercuri seara, pentru evacuarea a trei sute de sateni, in conditiile in care exista riscul de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe Olt. "In zona Baraolt exista…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, joi dimineata, ca in judetul Covasna, in zona Baraolt, exista in continuare riscul de rupere a digului, desi apele sunt in scadere, si ca in localitatea Capeni s-a reusit cu greu evacuarea unei mici parti din populatie, foarte…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a ajuns in noaptea de miercuri spre joi in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii de inundatii pe fondul unei viituri, si a incercat sa-i convinga pe localnicii din zona sa evacueze locuintele.

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a ajuns in noaptea de miercuri spre joi in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii de inundatii pe fondul unei viituri, si a incercat sa-i convinga pe localnicii din zona sa evacueze locuintele. Acesta a inspectat digul de protectie, care,…

- Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a ajuns in noaptea de miercuri spre joi in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii de inundatii pe fondul unei viituri, si a incercat sa-i convinga pe localnicii din zona sa evacueze locuintele. Acesta a inspectat digul de protectie, care, potrivit…

- Autoritatile covasnene au luat miercuri seara decizia de a evacua circa 300 de persoane din localitatea Capeni, existand riscul ruperii digului de protectie contra inundatiilor, din cauza unei viituri care ar putea sa se produca in urmatoarele ore, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de…

- 22.30 20 de persoane din Augustin s-au autoevacuat (șase familii) la rude. Inca nu se știe daca este cazul sa fie evacuate și alte persoane. 21.40 Probabilitate crescuta de rupere a digului de protecție care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, in comuna Baraolt, sat Capeni. La nivel…

- Autoritație locale și Departamentul pentru Situații de Urgența au decis miercuri seara evacuarea preventiva a aproximativ 300 de persoane din 130 de locuințe din satul Capeni, județul Covasna.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a anuntat ca a suplimentat efectivele care vor actiona, miercuri noapte, pentru evacuarea populatiei din localitatea Capeni, zona Baraolt, unde exista riscul ruperii digului de protectie contra inundatiilor, din cauza unei viituri care ar putea…

- "Probabilitate crescuta de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, in comuna Baraolt, sat Capeni. La nivel local s-a dispus evacuarea preventiva a aproximativ 300 de persoane din 130 de locuinte", anunta IGSU, care face apel catre toti cetatenii din…

- Aproximativ 300 de persoane din satul Capeni, din judetul Covasna urmeaza sa fie evacuate din cauza probabilitatii crescute de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt.

- Aproximativ 300 de persoane din satul Capeni, judetul Covasna, urmeaza sa fie evacuate din cauza probabilitatii crescute de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, potrivit Digi 24."Probabilitate crescuta de rupere a digului de protectie care preia unda…

- Aproximativ 300 de persoane din satul Capeni, din judetul Covasna, urmeaza sa fie evacuate din cauza probabilitatii crescute de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt."Probabilitate crescuta de rupere a digului de protectie care preia unda de…

- Probabilitate crescuta de rupere a digului de protecție care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, in comuna Baraolt, sat Capeni. La nivel local s-a dispus evacuarea preventiva a aproximativ 300 de persoane din 130 de locuințe. „Facem un apel catre toți cetațenii din satul Capeni sa manifeste…

- Stare de alerta la nivelul intregului județ din cauza vremii nefavorabile. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a fost activat, iar pompierii au testat și pregatit motopompele de mare capacitate, dar și celelalte echipamente folosite la intervenția la inundații. Totul dupa ce Timișul a intrat…

- Nivelul de pregatire in caz de cutremur a crescut, insa nu se poate afirma ca este suficient pentru a sta linistiti, a afirmat secretarul de stat in MAI Raed Arafat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU). El a spus ca pentru a face fata unui cutremur major este nevoie de o componenta…

- Comisarul european Christos Stylianides, responsabil pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor, va vizita joi Romania si va avea intalniri cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, si cu secretarul de stat Raed Arafat. "Dupa intalnire, comisarului pentru ajutor umanitar si gestionarea crizelor…

- O fetita de doi ani cu stare febrila, din localitatea Ulmi, din apropierea municipiului Slatina, a fost transportata marti dimineata la spital cu autosenilata pompierilor, dupa o interventie de aproximativ trei ore. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Primarul municipiului Calarasi a convocat, luni, la ora 10.00, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, sedinta ce a avut pe ordinea de zi discutii cu privire la asigurarea masurilor specifice pentru limitarea efectelor negative ale situatiei de urgenta produsa viscolul care s-a abatut asupra Baraganului.

- Studentii Universitatii de Vest Timisoara vor putea fi voluntari in cadrul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, iar angajatii vor fi mai bine pregatiti in acest domeniu. Asta dupa ce, sambata, UVT a semnat un protocol de colaborare cu DSU, in prezența lui Raed Arafat.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a fost, sambata, la Timisoara, unde a semnat un protocol de colaborare cu reprezentantii Universitatii ... The post Colaborare intre Universitatea de Vest si DSU appeared first on Renasterea banateana .

- Raed Arafat (foto), Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), sustine ca ar putea fi emis un act normativ prin care Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) sa impuna ca in Romania sa fie importate doar telefoane cu sistemul Ro-Alert activat.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta DSU Raed Arafat sustine ca ar putea fi emis un act normativ prin care sa impuna Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii ANCOM sa scoata o decizie ca in Romania sa fie importate doar telefoane cu sistemul Ro Alert activat.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat sustine ca ar putea fi emis un act normativ prin care sa impuna Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) sa scoata o decizie ca in Romania sa fie importate doar telefoane cu sistemul Ro-Alert activat.…

- Peste 40% dintre masinile de interventie la incendii au mai mult de 30 de ani vechime, a declarat secretarul de stat in MAI Raed Arafat, luni, dupa bilantul pe anul 2017 al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). "Peste 40% dintre masinile pompierilor de incendiu au…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat sustine ca ar putea fi emis un act normativ prin care sa impuna Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) sa scoata o decizie ca in Romania sa fie importate doar telefoane cu sistemul Ro-Alert…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat a declarat luni ca mai sunt doar cateva lucrari minime pentru a putea fi facuta mutarea dispeceratelor institutiilor in Centrul Integrat pentru Situatii de Urgenta din Bucuresti. Arafat a spus ca aceste lucrari ar putea fi finalizate…

- Raed Arafat a anunțat ca Departamentul pentru Situații de Urgența se va mobiliza in masa, pentru a aduce in fiecare județ cel puțin cate doua containere de cautare și salvare, pana la sfarșitul anului.

- Un microbuz in care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a transmis, miercuri, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca 24 Ianuarie trebuie sa fie prilej pentru toti romanii de a se gandi la lucrurile pe care le au de facut pentru tara. "Ziua Unirii…

- O femeie de 85 ani din localitatea Matei, judetul Bistrita-Nasaud, a fost gasita fara suflare miercuri dimineata, de preotul din localitate, cazuta intr-un sant, in zapada, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Femeia a fost dusa de sateni intr-o casa, iar in sprijin au…

- Videoconferinta cu prefectii din judetele aflate sub avertizari meteo Foto: Arhiva. Autoritatile s-au mobilizat pentru ca acest episod de vreme rea sa afecteze cât mai putin populatia. La Ministerul Afacerilor Interne a avut loc, în aceasta dimineata, o videoconferinta cu…

- Refuzul medicului de garda de la Spitalul din Baicoi de a interna o femeie de 87 de ani si comportamentul acestuia trebuie sanctionate, spune secretarul de stat in MAI Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta. "Refuzul de internare a pacientei de catre medicul de garda…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare, Adriana Pop, a declarat ca flacarile au fost stinse, joi seara, de volumul mare de apa care a iesit din pamant, in prezent nemaiexistand emisii de gaze. In momentul in care volumul de apa va fi inlocuit de gaze, flacarile…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anunțat, la Realitatea TV, ca sistemul RO-ALERT de avertizare in timp real, prin telefonul mobil, in cazul unor evenimente grave, va incepe sa funcționeze din ianuarie anul viitor. El nu va fi insa de la inceput disponibil pe…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat astazi ca sistemul RO-ALERT de avertizare in timp real, prin telefonul mobil, in cazul unor evenimente grave, va incepe sa functioneze din ianuarie anul viitor. El nu va fi insa de la inceput disponibil pe toate terminalele.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anunțat, la Realitatea TV, ca sistemul RO-ALERT de avertizare în timp real, prin telefonul mobil, în cazul unor evenimente grave, va începe sa funcționeze din ianuarie anul

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a criticat campaniile impotriva vaccinarii, subliniind ca astfel de mesaje nu fac parte din categoria liberei exprimari. Invitat la Realitatea TV, Raed Arafat a facut referire in mod special la o campanie desfașurata in Brașov,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (), Raed Arafat, a criticat campaniile împotriva vaccinarii, subliniind ca astfel de mesaje nu fac parte din categoria liberei exprimari.

- 45 de persoane au fost evacuate. Conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a declarat ca, din primele cercetari, rezulta ca incendiul a fost provocat de o tigara aprinsa, iar femeia a murit, cel mai probabil, asfixiata din cauza fumului. Potrivit sursei citate,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat miercuri ca nu se stie cat timp va trece pana la stingerea incendiului de la sonda de gaz din localitatea satmareana...

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat a venit azi, 27 decembrie in județul Satu Mare pentru a evalua situația de la sonda de la Moftin. Potrivit acestuia incendiul nu reprezinta un pericol pentru locuitori și nu se pune problema evacuarii oamenilor. Raed Arafat, impreuna…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat miercuri ca nu se stie cat timp va trece pana la stingerea incendiului de la sonda de gaz din localitatea satmareana Moftinu Mare, precizand ca poate fi vorba si de doua saptamani dar si doua luni, in functie de solutia…

- Corina Crețu: Sistemul 112 va fi modernizat cu fonduri europene Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu. Foto: Arhiva. Autoritatile sunt pregatite pentru a salva vieti în eventualitatea unei catastrofe - a declarat astazi comisarul european pentru politica regionala, …