Stare de alertă la Caracal. Zeci de polițiști și mascați pe străzi Dupa ce noaptea trecuta a fost un scandal in plina strada intre doua clanuri din Caracal, in aceasta seara polițiștii și mascații patruleaza pe strazile din oraș pentru a asigura liniștea și ordinea publica, susține Romania TV. De altfel, la aceasta ora la sediul Poliției Caracal sunt audiați suspecții din rafuiala celor doua clanuri. Anagajații unei firme de paza s-au incaierat cu un barbat care se afla cu baiatul sau de trei ani in mașina. Polițiștii vor sa se asigure ca in aceasta seara nu vor mai avea loc noi incidente. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

