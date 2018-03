Stiri pe aceeasi tema

- Primarul capitalei Libiei, Tripoli, a fost rapit din propria casa in timpul noptii de catre persoane inarmate necunoscute, a anuntat consiliul orasului joi, relateaza Reuters, potrivit news.ro.„Municipalitatea din Tripoli si rezidentii sai au primit vestea rapirii primarului Abdulraouf Hassan…

- Reprezentanti ai oraselor libiene Zintan si Misrata, care au cele mai puternice grupari armate din vestul tarii, s-au intalnit miercuri pentru prima data de la luptele sangeroase care le-au opus in 2014 pentru controlul capitalei Tripoli, transmite AFP. Misrata si Zintan s-au aflat printre…

- Un tribunal slovac a ordonat serviciului de rezervari de automobile cu sofer Uber sa isi suspende activitatea in Slovacia, a anuntat, marti, un purtator de cuvant al tribunalului, ca urmare a unei actiuni demarate de soferii de taxi care sustin ca serviciul Uber reprezinta o concurenta incorecta, transmite…

- Fortele armate americane au ucis sambata doi teroristi printr-o lovitura aeriana in apropierea orasului Ubari din sudul Libiei, a anuntat Comandamentul SUA din Africa printr-o declaratie preluata de Reuters. Potrivit declaratiei, atacul a avut loc in coordonare cu guvernul de uniune nationala…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte ''16 au fost ranite'', intre care ''cel putin doua'' sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act ''al terorismului islamist'' comis vineri in sudul…

- Raspunzand cererii unor nume cunoscute din sfera medicala, primaria condusa de Dan Tudorache anunta ca va construi din bugetul local al sectorului 1 un amfiteatru nou in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Floreasca, spatiu ce va fi destinat studentilor si tinerilor rezidenti care se instruiesc in unitatea…

- Fostul presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy, a ajuns in custodia politiei, marti. Fostul sef de stat a fost arestat in cadrul unei anchete privind finantarea campaniei sale electorale prezidentiale, care ar fi fost sustinuta financiar si de Libia. Fostul presedinte al Republicii este audiat…

- Croatia a declarat stare de urgenta duminica in valea Kosinj din centrul tarii dupa ce raul Lika s-a revarsat, blocand accesul rutier pentru circa 500 de persoane si lasand cateva sate fara electricitate, relateaza Reuters.

- Primaria Chișinau este in cautarea a patru reprezentanți ai societații civile care vor face parte din Comisia de evaluare a proiectelor depuse spre finantare prin mecanismul bugetarii participative.

- Stare de alerta la nivelul intregului județ din cauza vremii nefavorabile. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a fost activat, iar pompierii au testat și pregatit motopompele de mare capacitate, dar și celelalte echipamente folosite la intervenția la inundații. Totul dupa ce Timișul a intrat…

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, ca ar putea lansa un nou atac punctual asupra Siriei in cazul in care Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite nu ia masuri pentru evitarea unor noi bombardamente chimice, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de realitatea.

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat sambata atentatul sinucigas comis cu o zi inainte in estul Libiei impotriva fortelor maresalului Khalifa Haftar, omul forte din rasaritul tarii, relateaza AFP. Libia este ravasita de lupte pentru putere si minata de o insecuritate cronica favorizand…

- Patru persoane, dintre care trei femei ce fusesera luate ostatice si un barbat, presupusul autor al sechestrarii acestora, au fost gasite decedate de catre politie in Casa Veteranilor din orasul Yountville, din statul California (vestul SUA), relateaza sambata Reuters si dpa.Potrivit informatiilor…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise intr-un cutremur de magnitudinea de 6,7 pe scara Richter miercuri dimineata, in sudul Papuei Noua Guinee, a anuntat un oficial, relateaza Reuters conform News.ro . Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a avut loc in regiune in urma cu noua zile, soldat cu 55 de morti,…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii la Ankara se va redeschide miercuri si va furniza toate serviciile obisnuite, a anuntat marti purtatorul sau de cuvant, dupa ce misiunea diplomatica a fost inchisa timp de doua zile in urma unei alerte de securitate, transmite Reuters. 'Ambasada Statelor Unite…

- Politia slovaca a intervievat peste 100 de persoane in cadrul anchetei privind asasinarea jurnalistului Jan Kuciak, a anuntat marti ministrul de interne Robert Kalinak, citat de Reuters. Ancheta privind...

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Movilita, judetul Constanta. Din primele informatii trei persoane, printre care doi copii, au fost ranite. Potrivit Serviciului ed Ambulanta Judetean Constanta un copil ar fi in stare foarte grava. La fata locului intervin cadrele…

- Salvamonistii si politisti ai sectiei de Politie Tulnici intervin sambata la pranz pentru localizarea si salvarea unei femei care ar fi fost surprinsa de o avalansa in Cheile Tisitei, in județul Vrancea. Femeia are in jur de 36 de ani si este din Bucuresti....

- In ultima zi a lunii februarie, Electrocentrale SA a chemat la judecata Consiliul Local Constanta si municipalitatea prin primar. Dosarul cu nr. 1302 118 2018 are ca obiect anulare act administrativ, anulare hotarare 109 28.02.2005. Dosarul a fost inregistrat pe rolul Sectiei de contencios administrativ…

- Rusia ia in considerare retragerea din Conventia Europeana privind Drepturile Omului si sa incheie astfel cooperarea cu Curtea Europeana a Drepturilor Omului, conform agentiei de presa RIA, care citeaza surse din Guvernul de la Moscova, scrie Reuters conform News.ro . Motivul unei asemenea decizii ar…

- Preturile in cele mai mari piete de gaze naturale din Europa au urcat cu 50% saptamana aceasta, inainte ca un val de aer polar sa testeze optiunile reduse de furnizare ale regiunii si sa majoreze probabil preturile, in urma scaderii stocurilor, scrie ECONOMICA.NET, citand Reuters.Citeste si:…

- Doua atentate TERORISTE: Zeci de persoane ucise in doua atacuri sinucigase Potrivit martorilor locali, atacurile au avut loc cu mașini-capcana, tentatele fiind revendicate de Statul Islamic (SI), scrie Reuters. Sambata, in orasul Aden din sudul Yemenului, zeci de persoane au murit și mulți au fost raniți…

- Japonia propune cetatenilor sa inceapa sa iasa la pensie dupa varsta de 70 de ani, in incercarea de a face fata unei scaderi a fortei de munca, scrie Reuters.Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 75 au fost ranite, vineri, în urma unui atac cu bomba comis asupra unei moschei din orasul Benghazi, aflat în partea estica a Libiei, au informat sursele medicale, relateaza site-ul agentiei Reuters. În urma cu doua…

- O persoana si-a pierdut viata si alte 149 au fost ranite, dintre care unele grav, intr-un atentat care a avut loc vineri intr-o moschee din orasul Benghazi, al doilea ca marime din Libia, potrivit Ministerului Sanatatii al autoritatilor autoproclamate in estul acestei tari,

- Guvernul Statelor Unite a intrat in blocaj administrativ pentru a doua oara in mai putin de o luna, dupa ce senatorul republican Rand Paul a cerut o dezbatere asupra unui amendament, blocand votul privind finantarea Executivului, scrie NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Expertii trag SEMNALUL…

- Rata sinuciderilor din Statele Unite ale Americii a crescut cu aproape 10% dupa moartea lui Robin Williams si a inregistrat cresteri si mai mari in randul barbatilor si al persoanelor care si-au incheiat vietile intr-un mod similar cu actorul, prin sufocare, potrivit unui studiu care a fost publicat…

- Un spital din Iași este în alerta. Acesta a intrat în carantina dupa ce a fost confirmata prezenta virusului gripal A H1N1 la 11 pacienti bolnavi de cancer. Cinci dintre ei sunt deja în stare grava.

- Incident armat in orașul italian Macerata, unde un barbat a deschis focul asupra pietonilor. Cel puțin patru persoane, de origine africana, au fost ranite. Atacul armat pare sa fie unul motivat rasial, relateaza Reuters.

- Lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata marti de SUA are valoarea 'zero', dar punerea in practica a legii respective este o masura discriminatorie fata de Rusia, a declarat premierul rus Dmitri Medvedev, al carui nume se regaseste pe lista respectiva, transmite…

- Natiunile Unite au lansat joi un apel la colectarea de fonduri in valoare de 330 milioane de dolari pentru ajutoare umanitare in favoarea a aproximativ un milion de persoane in Libia, tara aflata intr-o situatie de haos si placa turnanta a imigratiei clandestine, relateaza AFP. 'Obiectivul pentru…

- Autoritatile din Spania monitorizeaza frontierele pentru a se asigura ca fostul lider catalan Carles Puigdemont nu se va intoarce neobsevat si nu va prelua conducerea Parlamentului regional, a declarat, marti, un oficial spaniol de rang inalt, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Puigdemont…

- Doua automobile-capcana au explodat marti la Benghazi, in estul Libiei, omorand cel putin 22 de oameni potrivit surselor medicale si militare citate de AFP. Bilantul, care include si aproximativ 20 de...

- Principalul port si aeroportul din Mauritius au fost inchise miercuri din cauza apropierii unui ciclon tropical potential periculos, informeaza Reuters. Ciclonul tropical Berguitta, estimat sa aduca cu sine rafale de vant de pana la 120 km/h, a determinat ridicarea nivelului de alerta…

- Localnicii din Detroit au trait momente de cosmar in urma cu cateva ore, dupa ce un meteorit a cazut la periferia orasului. Incidentul teribil a provocat un cutremur de gradul 2 grade pe scara pe Richter. Fenomenul a fost confirmat de serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Seismul…

- Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate, in ultimele zile, de pe o insula din Papua Noua Guinee din apropierea unui vulcan care a erupt. Potrivit informatiilor furnizate de Crucea Rosie, activitatea a fost observata inca de pe 5 ianuarie, transmite Reuters. Vulcanul se afla…

- Sase persoane au fost ranite într-o explozie produsa duminica într-un complex de locuinte din apropierea orasului Milano, din nordul Italiei, relateaza agentia de presa ANSA, citata de Reuters. Doua apartamente de la ultimul etaj al unui bloc din oraselul Sesto San Giovanni…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a avut loc, sambata, in vestul Iranului, a anuntat televiziunea iraniana, precizand ca opt persoane au fost ranite, relateaza Reuters.Ranitii au fost transportati la spital, conform News.ro. Potrivit AP, cutremurul s-a produs in provincia Kermanshah,…

- Opt oameni au murit, alti 84 au fost salvati si cateva zeci sunt dati disparuti in primul naufragiu din acest an implicand migranti care au incercat sa ajunga in Europa prin Marea Mediterana, transmite Reuters.Migrantii au fost vazuti sambata dimineata pe o ambarcatiune in largul coastelor Libiei, a…

- Cel putin 25 de persoane au murit, sambata, dupa naufragiul unei ambarcatiuni care transporta aproximativ 150 de migranti, in largul coastelor Libiei, au anuntat, sambata, doua organizatii nonguvernamentale, conform Le Figaro.“Naufragiu al unei barci pneumatice la nord de Tripoli. Cel putin…

- Doua persoane au sunat la numarul unic 112 pentru a anunta ca au vazut un urs in apropierea Cabanei Postavarul, dar si pe Partia Drumul Rosu. Au fost trimis in zona un echipaj de doi jandarmi montani, pentru a evita ranirea vreunei persoane, avand in vedere faptul ca, pe partie, inca sunt turisti, a…

- Apariție misterioasa, luni seara, pe cerul Capitalei, suprinza de mai multe persoane. Știrile ProTv prezinta, prin intermediul unor filmulețe și imagini primite de la telespectatori, momentul in care pe cerul Bucureștiului a aparut un obiect misterios luminos.Potrivit martorilor, obiectul…

- Numarul mortilor a crescut la zece in urma manifestatiilor de duminica seara care au avut loc in mai multe orase iraniene, a indicat luni televiziunea de stat iraniana, fara sa ofere detalii, potrivit AFP si Reuters. Potrivit televiziunii, sase persoane au fost ucise de "tiruri suspecte"…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters.

- Mii de peruani au participat joi la marsuri de protest in tara impotriva gratierii fostului lider autoritar Alberto Fujimori de catre presedintele in exercitiu, care este implicat intr-un scandal de coruptie, si au cerut noi alegeri generale, informeaza vineri Reuters. Protestele au…