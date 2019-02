Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica au cuprins Braila dupa ce un incendiu de mare amploare a avut loc la un atelier auto din Braila. La fața locului s-au deplasat cinci autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autoscara si un echipaj SMURD.

- Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale de stingere cu apa si spuma pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un atelier auto. In hala erau depozitate mai multe anvelope si bidoane cu vopsea.

- Pericol uriaș in Romania! Specialiștii și medicii sunt in stare de alerta dupa ce tot mai multe cazuri de imbolnaviri au fost raportate in ultima perioada! La ce ar trebui sa ne așteptam?

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta in localitatea Victoria.Arde vegetatie uscata si stuf pe o suprafata de aproximativ 2 hectare.Exista pericol de propagare la o casa din apropiere.Se intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in localitatea Closca, comuna Horia, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins acoperisul unei chilii de la manastirea din localitatea…

- Municipiul Bucuresti si judetele Ialomita, Braila, Ilfov, Constanta si Tulcea se afla sub atentionare nowcasting Cod galben de ceata luni seara, potrivit unor atentionari emise de Administratia Nationala de Meteorologie.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins un panou electric general de pe bulevardul IC Bratianu, nr.2, la Policlinica Iowemed.Au intervenit…

- Cele zece persoane duse duminica la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Braila in urma incidentelor de pe centura orașului și de la mall-ul brailean sunt in stare stabila. Pe parcursul nopții, victimele au trecut prin mai multe intervenții de specialitate, scrie Mediafax.Mai…