Stiri pe aceeasi tema

- O persoana este in stare grava dupa ce un elicopter s-a prabusit, marti, in oraselul scotian Perth, informeaza cotidianul The Scottish Sun, citat de mediafax.roElicopterul s-a prabusit in timp ce incerca sa decoleze de pe un aerodrom din Perth.

- Un elicopter s-a prabușit, duminica, la New York. Politia din orasul american a anuntat ca toti cei cinci pasageri ai elicopterului care s-a prabusit in apele estuarului East River au murit. Aparatul a cazut in apele raului care separa Manhattanul de Long Island, iar pilotul este singurul supraviețuitor.

- Doi dintre pasageri au fost gasiti decedati, iar alti trei au fost scosi din apa in stare critica si transportati la spital. Din pacate, medicii nu i-au mai putut salva, potrvit New York Post. Pilotul a reușit sa iasa de unul singur din epava și a fost salvat de un remorcher. El este intr-o…

- Doi oameni au murit și alți trei sunt in stare critica dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabușit in apele estuarului East River din orașul New York. La bordul aeronavei se aflau șase persoane. Pilotul a reușit sa scape nevatamat.

- O persoana a ajuns la spital in stare grava si doua persoane au fost ranite usor, in urma accidentului rutier produs joi seara, pe E 60, in localitatea Cipau, in care au fost implicate un TIR incarcat cu fier vechi, un autotrailer care transporta doua masini si un autoturism, conform Agerpres.Potrivit…

- Panica a cuprins Viena, miercuri seara, dupa ce a avut loc un atac sangeros cu cuțitul, in urma caruia cel puțin trei persoane se afla in stare grava. Forțele de ordine au fost chemate dupa o serie de atacuri „la intamplare”, pe strazile capitalei, conform presei locale.

- Șoferul unui microbuz a fost transportat în stare grava la spital, dupa ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit violent cu un camion plin cu pietriș. Totul a avut loc pe șoseaua de centura a Edinețului. Potrivit poliției, șoferul microbuzului, în vârsta de 42 de…

- Un barbat care se afla in stare grava la spital dupa ce a fost expus unei substante necunoscute intr-un centru comercial din orasul Salisbury este un cetatean rus condamnat pentru spionaj in serviciul Regatului Unit, scrie BBC. Sergei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie…

- Salvamonistii si politisti ai sectiei de Politie Tulnici intervin sambata la pranz pentru localizarea si salvarea unei femei care ar fi fost surprinsa de o avalansa in Cheile Tisitei, in județul Vrancea. Femeia are in jur de 36 de ani si este din Bucuresti....

- Un bebeluș din Botoșani e în stare grava la spital dupa ce mama i-a desfundat nasul cu ajutorul unui dispozitiv special. Fetița de doar cinci luni a regurgitat lapte, iar o parte din lichid a ajuns în plamâni.

- Un copil in varsta de patru ani a ajuns in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Sf. Pantelimon din Focsani, dupa ce s-a inecat in cada, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier petrecut pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanta, in urma caruia trei persoane au fost ranite, printre care si un copil. La fata locului au ajuns si mai multe echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta, care au inceput…

- Traficul feroviar este intrerupt , dupa ce o pasarela metalica s-a prabusit peste mai multe fire in apropierea garii Ploiesti Vest. Pasarela susținea niște conducte termice. Din primele informații, nu sunt victime. Pasarela are o lungime de 15 metri, lațime de 3 metri și o greutate de peste 4 tone.…

- Avion cu 66 pasageri s-a prabușit Un avion de pasageri cu 66 de oameni la bord s-a prabusit, duminica, in Iran in timp ce efectua un zbor intre Teheran si Yasuj, relateaza site-ul Al Jazeera. Aparatul de zbor s-a prabusit intr-o zona montana in regiunea Semirom, a declarat purtatorul de cuvant al serviciilor…

- Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara face un apel urgent. Oamenii cu suflet mare, cu grupa de sange AB negativ, sunt incurajați sa doneze sange, astazi, pentru doua cazuri grave, internate la spitale din Timișoara. “Atenție, urgent. Facem apel la donatorii cu AB negativ. Incepand de maine…

- Prabusirea avionului Antonov An-148 în apropiere de Moscova a fost cauzata de înghetarea unui senzor care a determinat defectarea vitezometrului, au anuntat, marti, anchetatorii rusi, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Politia londoneza investigheaza prezenta unui pachet suspect gasit la parlamentul Marii Britanii, transmite MailOnline. Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca politia ancheteaza un incident, dar fara a oferi alte detalii…

- Autoritatile ruse ancheteaza cauzele accidentului aviatic de ieri, in urma caruia 71 de persoane – 65 de pasageri si 6 membri ai echipajului – si-au pierdut viata. Aparatul, un Antonov 148, s-a prabusit, in apropiere de Moscova la scurt timp ...

- O fetita de doar 2 ani a fost internata în stare grava la spital, dupa ce ar fi fost batuta de propria bunica, scrie publika.md Copila a ajuns în grija medicilor cu trauma cranio-cerebrala, comotie cerebrala, contuzia tesuturilor moi ale fetei, echimoze multiple ale fetei…

- In Rusia, operatiunile de cautare au continuat non-stop, pe parcursul noptii, la locul unde s-a prabusit, ieri, un avion de pasageri, cu 71 de oameni la bord. Autoritatile au declarat ca nu exista niciun supravietuitor. Aparatul – apartinand companiei ruse „Saratov Airlines” – plecase de pe Aeroportul…

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines s-a prabusit duminica dupa-amiaza in regiunea Moscova, informeaza agentiile ruse de presa TASS si Interfax, preluate de Agerpres. Avionul, de tipul AN-148, avea 71 de persoane la bord si decolase de pe aeroportul moscovit...

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabusit in apropiere de Moscova. Aparatul, apartinand Saratov Airlines, a disparut de pe ecranele radarelor la putin timp de la decolarea de pe aeroportul Domodedovo, din capitala rusa, scrie NEWS.RO.- stire in curs de actualizare -

- ULTIMA ORA…Puțin dupa miezul nopții, un martor a anunțat la 112 producerea unui accident rutier in cartierul Delea. La fața locului s-au deplasat un echipaj de la Poliția Rutiera și doua ambulanțe. Ajunși la locul producerii accidentului, salvatorii au descoperit ca victima este profesorul Romeo Talmaciu,…

- Explozia a avut loc miercuri dupa-amiaza la un rezervor al unei uzine pentru tratarea deseurilor industriale din localitatea Bulgarograsso, situata la periferia orasului Milano, in nordul Italiei. In momentul producerii deflagratiei, in apropierea rezervorului erau 33 de angajati, care au inhalat gaze…

- Zeci de persoane au fost ranite, trei fiind in stare grava, in urma unei explozii produse miercuri dupa-amiaza intr-o uzina chimica situata la periferia orasului italian Milano, afirma surse citate de presa italiana.

- Veste trista de la Iasi, unde o femeie a murit luni seara! Ea era internata sa terapie intensive la Institutul Regional de Oncologie, pentru aplazie madulara. Fusese diagnosticata, insa, si cu virusul gripal AH1N1.A

- Un spital din Iași este în alerta. Acesta a intrat în carantina dupa ce a fost confirmata prezenta virusului gripal A H1N1 la 11 pacienti bolnavi de cancer. Cinci dintre ei sunt deja în stare grava.

- Accidentul a avut loc in orasul Kanzaki, dupa cum transmite postul de televiziune NHK, citand surse din politie. Aparatul era un elicopter de atac Boeing AH-64, ce apartinea unei baze militare din Prefectura Kumamoto. Potrivit primariei din Kanzaki, elicopterul s-a prabusit peste o casa aflata…

- Haos la depoul Grivita. Un muncitor este in stare grava, iar pericolul de explozie este imens. Mecanicul de locomotiva a suferit arsuri pe 35 la suta din suprafața corpului, in urma unei explozii produse in momentul in care a vrut sa cupleze locomotiva electrica la trenul IR 1853, la Revizia de Vagoane…

- Un mecanic de locomotiva a suferit arsuri de 35% din suprafața corpului, în urma unei explozii produse în momentul locomotiva explozii produse în momentul în care vrut sa cupleze locotiva electrica la trenul IR 1853, la Revizia de

- Doi elevi au fost impuscati, iar alti trei au scapat cu rani usoare, dupa ce o fata de 12 ani a deschis focul intr-o sala de clasa. Un baiat de 15 ani e in stare critica la spital, dupa ce a fost ranit la cap de unul dintre gloante.

- Cinci tineri buzoieni au ajuns marți la Spitalul Județean Braila, unul fiind in stare grava, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN2B, in localitatea Baldovinești. David Onica, in varsta de 24 de ani, din Ramnicu Sarat, este internat la Spitalul Județean Braila. Prietenii sai fac apel pe…

- Unul dintre cei doi copii din comuna vasluiana Pungesti, care au suferit arsuri grave in urma unui incendiu izbucnit ieri in locuinta lor, este in stare foarte grava, prognosticul fiind foarte rezervat, a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului ”Grigore Alexandrescu”, medicul Raluca Alexandru. Potrivit…

- Șapte oameni au fost raniți dupa ce un adolescent a atacat elevii unei clase de a 7-a, dintr-o școala din Ulan-Uda, Rusia. Toate victimele au fost spitalizate, doua se afla in stare grava.

- Localnicii din Detroit au trait momente de cosmar in urma cu cateva ore, dupa ce un meteorit a cazut la periferia orasului. Incidentul teribil a provocat un cutremur de gradul 2 grade pe scara pe Richter. Fenomenul a fost confirmat de serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Seismul…

- Un accident grav, soldat cu ranirea a doua persoane, a avut loc, marți, pe raza comunei clujene Bobâlna.Potrivit primelor informati, a avut loc un impact între o autoutilitara si un autoturism, iar doua persoane au fost ranite.Soferul autoturismului este în…

- Fostul arbitru roman, Ioan Danciu a povestit pe pagina sa de Facebook ca a fost internat in stare grava in spital chiar de ziua sa de nastere. "Astazi 9 ianuarie 2018, la ora pranzului, am fost externat din Spitalul de Urgenta al municipiului Petrosani, intr o stare ameliorata, dupa aproape 5 zile de…

- Un avion saudit al coalitiei militare angajate in conflictul din Yemen s-a prabusit duminica din cauza unei "defectiuni tehnice", fara a face victime, au indicat coalitia si o agentie de presa saudita, citate de AFP. Aparatul "a suferit o defectiune tehnica si s-a prabusit (...) intr-o…

- Un copil de 9 ani din Stana a ajuns in stare grava la spital dupa ce o arma de vanatoare s-a descarcat, distrugandu-i ambele picioare. Totul s-a intamplat joi, 4 ianuarie. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz. Copilul a suferi leziuni la nivelul celor doua picioare, in zona gambelor. Potrivit…

- Noua turisti tineri au fost transportati de urgenta la un spital din vestul orasului australian Perth, dupa ce au consumat un drog despre care au crezut ca este cocaina, scrie BBC. Trei dintre acestia se...

- TRAGEDIE DE ANUL NOU: Un Avion s-a prabusit intr-o regiune muntoasa, nu exista supravietuitori Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului…

- Un avion de lux s-a prabușit in Australia, in ultima zi a anului. Toți cei șase pasageri ai aeronavei au murit. Tragedia aviatica a avut loc pe fluviul Hawkesbury, in apropiere de Cowan, 50 km nord de Sydney, a precizat Michael Gorman, de la politia din New South Wales. Aparatul de zbor s-a scufundat la…

- Sase persoane au murit, duminica, la Sydney, dupa ce un hidroavion s-a prabusit in raul Hawkesbury, in nordul capitalei australiene, potrivit news.ro.Hidroavionul, cu pilotul si cinci pasageri la bord, s-a prabusit in jurul orei locale 15.15, imediat fiind declansata o operatiune de cautare…

- Doua persoane au decedat in urma accidentului de ieri seara de la intrare in satul Mitoc, raionul Orhei. Informația a fost oferita pentru UNIMEDIA de ofițerul de presa al IP Orhei. Diana Maxim.

- Vești bune de la spitalul din Buzau. Andreea, tanara de 21 de ani care a ajuns in stare grava din cauza unei butelii defecte, s-a trezit, insa primele cuvinte i-au cutremurat pe toți cei din jurul ei.

- Un accident feroviar s-a produs vineri seara in Austria, la Kritzendorf, in apropiere de capitala Viena. Doua trenuri regionale s-au ciocnit, accidentul fiind soldat cu 17 raniti, dintre care patru sunt in stare grava, relateaza presa internationala, citata de News.ro.

- Un microbuz in care se aflau noua romance care ajunsesera in Italia pentru a lucra ca ingrijitoare de batrani (badante) a fost implicat intr-un accident ieri, 16 decembrie, in nordul Italiei, in provincia Udine, a relatat publicația Messaggero Veneto. In urma accidentului una din cele noua romance a…

- Un accident grav de circulatie a avut loc in aceasta dimineata, cand ceata a pus stapanire pe intreg vestul tarii. Un sofer a ajuns in spital dupa ce a iesit cu masina de pe carosabil si s-a izbit de un stalp de pe marginea drumului. Era in jurul orei 06.15 cand barbatul in varsta de […] Articolul Sofer…

- Sase din cele 11 persoane care au ajuns miercuri la spital in urma accidentului provocat de directoarea unei scoli din Buzau mai sunt spitalizate, joi, cinci dintre raniti fiind internati la Spitalul Judetean Buzau iar al saselea, care este in stare grava, a fost transferat la Spitalul Floreasca…