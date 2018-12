Starbucks taie pornografia in restaurante De anul viitor, lantul american va adauga un filtru care-i va impiedica pe clienti sa acceseze continuturi porno in cafenelele sale. Privitul la materiale cu continut pornografic este interzis in incinta cafenelelor Starbucks dar aceste filtre vor bloca orice tentativa de accesare la un site pornografic via wifi-ul gratuit oferit clientilor de Starbucks. Masura va […] Starbucks taie pornografia in restaurante is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

