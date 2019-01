Star Nobel, cel mai „premiat” cal de pe Hipodromul Ploieşti Marian Dima Dincolo de competitia in sine, dupa doua sezoane de curse pe Hipodromul Ploiesti merita facuta si o analiza a banilor pusi in joc! Pina la permanentizarea pariurilor pe Hipodrom (primul pas a fost facut la ultima reuniune din anul trecut), care ar putea aduce motivatie suplimentara din partea crescatorilor de cai – premiile vor fi suplimentate, cel putin in cursele listate la casele de pariuri, “grosul” premiilor au fost asigurate din fondurile puse la dispozitie de catre organizatorul curselor – Clubul Sportiv Municipal Ploiesti. Numai anul trecut s-au alocat 75.000 de lei, fond de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

- 25 de proprietari de grajduri, 19 driveri, dintre care 3 de alta nationalitate decat romana (un sarb si doi bulgari) si 47 de trapasi au „gustat” din cupa victoriei, cel putin o data, in anul recent incheiat, pe Hipodrom. Sezonul 2018 de trap se poate spune ca a fost unul bun pe Hipodromul Ploiesti,…

- Vremea ”caineasca” nu a fost un impediment pentru aproape 800 de impatimiti ai fenomenului hipic care au tinut sa asiste la ultima Reuniune oficiala din anul 2018! A fost o reuniune speciala, ci pariuri oficiale pe curse de cai și curse de ogari demonstrative! In premiera de la reluarea activitatii…

- Premiul de Toamna – “main-eventul” reuniunii de ieri de pe Hipodromul Ploiesti a fost una dintre cele mai disputate, echilibrate si reusite curse din acest sezon. In plus si competitiva, din punct de vedere al timpilor realizati de catre trapasi, ca un fapt inedit fiind si acela ca toti cei zece participanti…

