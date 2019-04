Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Argentina a mers impreuna cu soția sa sa-și ia copilul de la gradinița, insa imediat ce au ajuns acolo au fost atacați de un individ inamrmat, care le-a furat mașina. Incidentul a avut loc in localitatea El Palomar, acolo unde familia respectiva a mers sa-și ia baiețelul de la gradinița.…

- Ana Morodan l-a accidentat pe colegul sau de emisiune, Oase, in timpul competiției Asia Express. Contesa digitala, fara sa vrea, a trecut cu mașina peste piciorul acestuia, ranindu-l destul de grav. Ana Morodan și Adrian Teleșpan, partenerul sau de concurs, s-au intors in emisiunea Asia Express in locul…

- Și-a urcat fiica in mașina și a inceput sa goneasca in noapte. Un polițist i-a oprit cursa nebuneasca. A ieșit din mașina, a tras-o pe cea mica de pe bancheta din spate și a aruncat-o, ca pe un sac de gunoi, de pe un pod. Astazi, in loc sa ceara iertare, barbatul lupta sa scape de pedeapsa cu inchisoare.

- Cantarețul de manele Monica Lupșa a fost la un pas sa provoace un accident dupa ce s-a urcat beat in mașina și a leșinat la volan in timp ce aștepta la un semafor din Timișoara, polițiștii deschizand un dosar penal in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.Incidentul a avut loc, miercuri, pe…

- Un timișorean și-a aruncat cainele de la etajul 4, pentru ca l-ar fi deranjat, povestește un vecin de-al acestuia. Patrupedul chinuit a ajuns intr-un copac și numai pompierii l-au putut cobori de acolo. Incidentul a fost dezvaluit de un vecin. Totul s-a petrecut sambata dimineața, in jurul orei 5.30,…

- Inuman! Un om cu suflet de piatra și-a aruncat cainele pitbull din mașina și l-a parasit in mijlocul strazii! Cainele a alergat dupa mașina mai mult de un kilometru, pana nu l-au mai ținut puterile

- Un pitestean in varsta de 30 de ani, suspectat ca si-a lovit intentionat soacra cu masina, a fost arestat preventiv, luni, pentru tentativa de omor calificat, potrivit agerpres.ro.Citeste si: Schimbari MAJORE pentru aplicația WhatsApp: 'Impunem o limita de cinci mesaje, la nivel global'…