"Probabil ca este rolul vietii mele. La mine, a lua o asemenea decizie nu este peste noapte. Sunt lucruri care se aduna in timp. A contribuit foarte mult la aceasta decizie a mea un gand pe care l-a spus mama mea. Mi-a zis, vazand cat de strambe sunt lucrurile in Romania, ca intr-o zi, daca am sa ma consider pregatit, ma roaga sa fac tot ce pot sa schimb aceste lucruri din tara noastra. Si sunt, slava Domnului", a declarat Bogdan Stanoevici.

Interviul complet, in materialul video de mai jos: