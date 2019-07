Stanoevici, candidat la președinție, semnături de la susținătorii lui Barna: Când le-am spus asta, s-au luminat la față "Foarte multi credeau, mai ales pentru tineri, un lucru. Cerandu-le, pentru ca ii vedeam ca vibreaza pozitiv, sa semneze, mi-au spus ca ei sunt cu USR. Le-am explicat ca a semna pentru un candidat nu inseamna neaparat ca sustii acel candidat. La fel de bine poti semna pentru toti ceilalti. N-are treaba cu votul, care este unic, un om, un vot. Si in momentul in care le-am spus asta, s-au luminat la fata. Si am constatat un lucru pe care eu il vedeam, dar credeam ca sunt subiectiv. Din pacate, toti candidatii care s-au anuntat pana acum, vorbesc doar despre ei sau despre ceilalti candidati,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

