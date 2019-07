”Ma injura cei carora li s-a spus sa ma injure și care habar n-au ca un ministru al Romanilor de Pretutindeni nu are nici cea mai mica atribuție in organizarea alegerilor” a acuzat Bogdan Stanoevici, fost ministru al Romanilor de Pretutindeni, actual candidat la prezidențiale.

El a afirmat ca așa i-au spus jurnaliștii care ”au dat in el”: ”A trebuit sa dam in tine ca așa a fost ordinul, ca trebuia sa dam in Ponta și, dand in tine, dadeam in Ponta”.

