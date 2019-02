Stanley Donen, regizorul filmului ''Singin'in the Rain'', a murit la 94 de ani

Stanley Donen, regizorul unor filme clasice precum ''Singin'in the Rain'' si ''Charade", a murit la varsta de 94 ani, a informat sambata Chicago Tribune, conform EFE.



Ziarul a precizat ca decesul lui Donen a fost confirmat de unul dintre fiii sai.



Donen, care a fost si coregraf, a regizat "Singin 'in the Rain', lansat in 1952, cu Gene Kelly in rolul principal.



El a semnat, de asemenea, regia altor musicaluri legendare, precum ''Seven Brides for Seven Brothers'' (1954) si ''Funny Face'' (1957),…