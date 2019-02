Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al Federației Romane de Box, Rudel Obraja, condamnat in Gala Bute, a declarat pentru Antena 3 ca i s-a cerut in toaleta DNA „sa o dea pe Udrea”.„Am spus foarte clar, asta doreau, sa o ia pe Udrea. Mie mi s-au cerut inclusiv in patru moduri, inclusiv in toaleta DNA mi s-a cerut sa…

- Stanica Busuioc (zis si Stanel) are la activ numeroase furturi, spargeri si jafuri comise in Europa de Vest, dar si o multime de „arogante” locale cu substrat interlop. Potrivit surselor judiciare, el a fost implicat in mai multe scandaluri si batai si a fost condamnat la inchisoare pentru ca a condus…

- Stanica Busuioc (38 ani) a reusit sa treaca fara probleme de filtrele instituite de oamenii legii la toate iesirile din judetul Galati. A fost descoperit in comuna braileana Gemenele, in casa unui prieten, in urma unei verificari facute de politisti.

- Barbatul urmarit in baza unui mandat european pentru furt de masini si din bancomante din Austria care a evadat, joi, din toaleta IPJ Galati, a fost prins vineri dimineata, in locuinta unui prieten.

- Zi de doliu in Timișoara și steaguri in berna la instituțiile publice din urbe. Au trecut 29 de ani de cand primii oameni erau secerați de gloanțe pe strazile orașului. In Timișoara au fost organizate slujbe de pomenire ale eroilor la diferite biserici din oraș și la Catedrala Mitropolitana, au fost…

- De Centenarul Unirii, o analiza a unei agenții SEO din Romania a scos la iveala cele mai cautate 100 de cuvinte de romani pe Google. Studiul efectuat de SEOlium releva ca necesitațile de traducere sunt pe primul loc in relația cu motorul de cautare.

- O patrula a Politiei Locale a facut descoperirea in cursul zilei de astazi. Batranul a fost internat de mai multe ori in camine de batrani, dar a plecat de fiecare data, preferand sa doarma pe strazi.

- In urma activitaților desfașurate, politisti din cadrul I.J.P Prahova au depistat persoana care a sesizat aseara atacul cu bomba la Spitalul Judetean de Urgenta si la supermarketul Kaufland Nord din Ploiesti. Este vorba despre un barbat de 34 de ani, domiciliat in Campina. Acesta a fost adus la sediul…