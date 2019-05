Stiri pe aceeasi tema

- Anthony Albanese, care face parte din aripa de stanga a Partidului Laburist australian, este pe cale sa preia oficial conducerea opozitiei, dupa infrangerea rasunatoare in alegerile generale in fata conservatorilor premierului Scott Morrison, informeaza AFP. Chiar daca au fost dati in mod clar favoriti…

- ”O sa mi-o cam iau dupa postarea asta din mai toate directiile, dar asa sint eu, nu ma poate impiedica nimeni sa spun ce cred chiar daca azi sint in viata politica si in politica, deh, se spune ca trebuie sa cam pui frina multor vorbe. Asadar: urmeaza o perioada complicata, blocul Opozitiei trebuie…

- Simona Halep, 27 de ani, locul 3 WTA, o infrunta astazi (ora 13.00, Digisport 2) pe britanica Johanna Konta, 27 de ani, locul 41 WTA, in turul 2 al turneului pe zgura de la Madrid. Cele doua jucatoare s-au intalnit anterior de șase ori, fiecare caștigand cate trei meciuri. De fiecare data cand a invins-o…

- "Un grup de lucru al partidului, format din fosti ministri, a lucrat la o schita de program de guvernare, pentru ca imediat dupa alegerile europarlamentare, dat fiind o noua configuratie politica, sa incepem demersurile pentru a schimba acest Guvern, care duce Romania efectiv in gard. Este incredibil…

- Pro România va începe, saptamâna viitoare, discutiile cu partidele de Opozitie pentru initierea, dupa alegerile europarlamentare, a unei motiunii de cenzura pentru a schimba Executivul si pentru a forma un guvern de uniune nationala, a anuntat, duminica, vicepresedintele Pro România,…

- Biroul Electoral Judetean Suceava pentru alegerile parlamentare din data de 26 mai 2019 va fi condus de judecatorul Irina Maria Ghiduc.In urma tragerii la sorti care a avut loc ieri, a fost desemnata conducerea Biroului Electoral Judetean Suceava. Irina Maria Ghiduc este judecator in cadrul ...

- Mandatele actualilor primari expira pe 14 iunie 2019, in conditiile in care pe 14 iunie 2015 au avut loc alegerile locale generale precedente. Potrivit legislatiei electorale, data alegerilor locale generale se stabileste prin hotararea Parlamentului, cu cel putin 60 de zile inainte de votare.

- Daca blocul ACUM ar accepta o coaliție cu Partidul Democrat, ar putea obține conducerea viitorului Guvern. Declarația aparține vicepreședintele PDM, Andrian Candu, în urma ședinței Consiliului Executiv al partidului, unde au participat și noii deputați aleși. Deși au spus ca refuzul blocului…