- „Dupa cum am vazut cu totii, luni, 19 noiembrie, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD, s-a luat decizia executiei mele politice. Motivul? Delict de opinie, marca Dragnea! De aproape trei luni, tensiunile din Partidul Social Democrat par sa nu se mai termine, iar programul politic…

- "ALDE nu remaniaza pe nimeni. (...) Fiecare partid isi face propria evaluare a ministrilor care sunt reprezentantii partidului in Guvern", a spus Tariceanu.Potrivit liderului ALDE, activitatea desfasurata de ministrii partidului este una satisfacatoare, in urma evaluarilor facute"Niciodata…