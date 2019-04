Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost diagnosticat de medici cu dubla hernie de disc. Inițial, liderul PSD ar fi dorit sa incerce cu tratament, dar medicii nu recomanda.Deputatul PSD, Nicolae Bacalbașa, medic de profesie, susține ca doctorii care l-au consultat pe Liviu Dragnea i-au recomandat…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat sâmbata, la Snagov, ca relația cu Gabriela Firea este „în refacere” și o discuție în urmatoarea perioada poate sa fie benefica, relateaza Mediafax.„Relația este în refacere. Din partea mea e deschidere totala.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca nu stie daca mai sunt suficienti parlamentari pentru a se face atatea comisii de ancheta cat se solicita, in contextul in care ministrul Finantelor a propus analizarea situatiei rezervei de aur a Romaniei informeaza Agerpres. "Nu am auzit…

- Liderii PSD se reunesc luni, la Palatul Parlamentului, in sedinta a Biroului Permanent National. Tema principala abordata va fi cea a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, afirmand ca este ”un subiect...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat ca "aurul tarii" trebuie "sa vina acasa" si a afirmat ca "rezerva de aur a fiecarei tari este o garantie foarte sanatoasa, este cea mai puternica garantie si cred ca e normal sa o ai in tara ta", informeaza…

- In perioada urmatoare, in mai multe filiale ale PSD din tara vor fi organizate alegeri pentru desemnarea conducerii , care sa pregateasca alegerile europarlamentare. Cu toate ca, in presa centrala a fost la un moment dat vehiculat si numele organizatiei de la Constanta, presedintele PSD Constanta, Felix…

- Duminica, la Palatul Parlamentului, are loc ședința Comitetului Executiv Național al PSD, urmand ca la reuniune sa se discute chestiuni organizatorice.Printre temele de discuție vor fi bugetul pe 2019 și pregatirea pentru campaniile europarlamentare. Sedinta CExN va fi urmata de o intalnire…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-ar fi intalnit la Palatul Parlamentului cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, intr-o ședința pentru a discuta planurile politice pentru urmatoarea perioada. Potrivit Romania TV, ședința de marți seara ar continua și miercuri, cand prim-ministrul Viorica…