- La vot sunt asteptati 369.755 de alegatori, iar pentru fiecare referendum au fost tiparite cate 406.731 de buletine de vot si 363.130 autocolante. Aceste materiale au fi predate vineri reprezentantilor sectiilor de votare. In judetul Olt au fost constituite 379 de sectii de votare. La referendumul…

- 'Foarte, foarte, foarte rau fac. Nici nu pot sa faca lucrul asta', a precizat el, in urma sedintei Biroului Permanent National al PSD, intrebat despre demersul opozitiei de a strange semnaturi pentru demiterea din functie a presedintelui Camerei Deputatilor. Totodata, acesta a negat faptul ca parlamentarii…

- Referendumul pentru schimbarea numelui județului Olt in Olt-Romanați se va desfașura la fel ca și referendumul privind redefinirea familiei, respectiv in zilele de 6 și 7 octombrie 2018, potrivit deciziei de miercuri a Consiliului Județean Olt.Marius Oprescu, președinte al Consiliului Județean…

- Referendumul pentru schimbarea numelui judetului Olt in Olt-Romanati se va desfasura la fel ca si referendumul privind redefinirea familiei, respectiv in zilele de 6 si 7 octombrie 2018, potrivit deciziei de miercuri a Consiliului Judetean Olt.

- Consilierii judeteni din Olt au decis, miercuri dupa-amiaza, ca referendumul pentru schimbarea denumirii judetului in Olt-Romanati sa aiba loc in zilele de 6 si 7 octombrie, intocmai ca si cel national...

- Consiliul Judetean (CJ) Olt va organiza pe 7 octombrie referendum pentru atribuirea numelui Olt-Romanati judetului, in aceeasi zi in care va fi organizat si referendumul privind redefinirea familiei in Constitutie, conform unei hotarari adoptata luni, intr-o sedinta extraordinara. La referendumul local…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, a anuntat, la Slatina, ca, odata cu referendumul national pentru familie, in judet ar putea avea loc si un referendum local, pentru schimbarea denumirii judetului in Olt-Romanati, scrie Agerpres. Stanescu a amintit ca PSD sustine familia traditionala, iar…

- PSD vrea doua zile de vot pentru referendumul de modificare a Costitutiei pe tema familiei traditionale, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Potrivit acestora, Guvernul ar urma sa adopte marti OUG in acest sens. In paralel, ar urma sa fie organizat si un referendum pentru schimbarea denumirii…