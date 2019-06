Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, considera ca partidul trebuie sa aiba un candidat propriu la alegerile prezidentiale, chiar daca acesta ar fi din afara formatiunii. "Eu cred ca in contextul actual PSD trebuie sa aiba un candidat propriu, ca e din partid, ca e din afara partidului, nu stiu cine va fi, dar trebuie sa aiba un candidat propriu si trebuie sa se bata pentru alegerile prezidentiale, pentru ca la acestea nu e o chestiune numai de partid. (...) Daca va face o nominalizare buna, eu cred ca are sanse si PSD sa intre in turul al doilea la prezidentiale. Noi am pierdut o batalie, nu am…