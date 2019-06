'Nu sunt la Neptun pentru ca noi (PSD Olt - n.r.) am hotarat saptamana trecuta, in Biroul Judetean al PSD Olt, sa facem astazi, la ora 13,00, conferinta pentru a stabili delegatii care merg la congres. Nu ma duc nici dupa asta, pentru ca vreau sa mai stau si eu cu colegii mei de vorba, pentru ca mai ales in ultimul timp nu prea am venit. E o intalnire informala (la Neptun - n.r.), nu este un comitet executiv. De la asta o sa lipsesc', a spus Paul Stanescu.

PSD Olt a adoptat vineri o rezolutie prin care ii solicita 'imperativ' lui Paul Stanescu sa candideze pentru functia de presedinte…