- Presedintele executiv al PSD, Paul Stanescu, a declarat, miercuri, intr-o emisiune la Antena 3, ca in sedinta Comitetului Executiv de vineri se va stabili cand se organizeaza congresul si a spus ca trebuie lasati tinerii la conducerea partidului.

- Presedintele executiv al PSD, Paul Stanescu, a declarat ca nu exclude ca partidul sa sustina o persoana din afara formatiunii la alegerile prezidentiale, insa acest lucru va fi stabilit in congres, in urma unor studii sociologice. "Vineri va avea un CEx si vom hotari ce sa facem cu personalitati din…

- Președintele executiv al PSD, Paul Stanescu, șeful din umbra al partidului, a transmis miercuri un apel catre toți membrii PSD, a indicat pașii urmatori pe care ii pregatește partidul și a explicat la Antena 3 cum se va alege candidatul partidului la prezidențiale:PSD e cel mai pare partid si…

- Președintele executiv interimar al PSD, Paul Stanescu, ii va propune liderului interimar al partidului, Viorica Dancila, sa susțina ideea organizarii Congresului pentru alegea noii conduceri dupa alegerile prezidențiale, spun surse din partid.Citește și: Congres PSD in șpagat / SURSE Potrivit…

- Fostul premier Paul Stanescu, mazilit de Liviu Dragnea, va deveni noul presedinte executiv al partidului, pana la Congresul din luna iunie, sustin surse politice pentru Adevarul. Viorica Dancila va prelua azi, oficial, sefia partidului. Codrin Stefanescu, unul dintre locotenentii fideli lui Dragnea,…

- Urmeaza saptamâna cuțitelor lungi în PSD. Social-democrații sunt în stare de șoc fiindca nu se așteptau sa înregistreze un rezultat atât de slab la alegerile europarlamentare. De altfel, primul care a cerut public demisia lui Liviu Dragnea este Marian Oprișan. Surse social-democrate…

- Dragnea a vorbit despre "anuntul pe care am spus ca il va face", duminica, la sediul partidului, ca in opinia sa, candidatul PSD la alegerile prezidentiale ar trebui sa fie Gabriela Firea. "Nu am spus ca voi candida la prezidentiale. Mi-au cerut multi, ceea ce vreau sa spun si nu puteam sa fac un asemenea…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca nu a inteles ca anuntul liderului PSD Liviu Dragnea ar fi unul care vizeaza o candidatura proprie la prezidentiale. Presedintele ALDE a precizat ca exista un plan cu privire la o candidatura comuna a celor doua partide.