Stanescu: MCV, lovitură la siguranța națională "Raportul MCV eu il consider ca o lovitura la siguranța naționala privind actul legiferarii interne pentru ca au fost niște legi care au fost votate in Parlament, niște legi care au fost verificate la Curtea Constituționala și toata lumea a spus ca e ok. Mi se pare chiar un amestec in treburile interne ale Romaniei. Eu sper ca toate instituțiile Uniunii Europene sa ne trateze ca pe cetațeni egali cu toți cetățenii din Uniunea Europeana. Sigur, soluția pe care eu o vad este ca pe un dialog permanent intre noi și toate instituțiile Uniunii Europene, nu un dialog al surzilor, un dialog…

