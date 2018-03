Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, s-a intalnit astazi, 23 martie, cu E.S. Xu Feihong, Ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania.Cu aceasta ocazie, cei doi oficiali au apreciat excelentele relatii bilaterale dintre cele doua…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune un interviu oferit pentru Digi24 de Vladimir Socor, expert in cadrul Jamestown Foundation, pe tema planurilor Rusiei in politica externa.Digi24: Vladimir Socor, expert in cadrul Jamestown Foundation si unul dintre cei mai importanti…

- In 2017, volumul investitiilor pe piata imobiliara a fost de aproximativ 1 miliard de euro, iar majoritatea tranzactiilor (in jur de 400 milioane de euro) s-au inregistrat in Bucuresti, potrivit ultimului raport de piata realizat de Savills, legat de investitiile imobiliare in Europa.

- Comisia Europeana propune infiintarea unei autoritati europene a muncii, care ar putea avea sediul in Romania, a declarat, miercuri, Angela Cristea, sefa reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti. "Comisia Europeană face trei propuneri. Prima este crearea unei agenţii europene a muncii.…

- Companiile Romaero si Sikorsky, parte al grupului Lockheed Martin, au semnat miercuri un acord de parteneriat industrial, potrivit unui comunicat al ministerului Economiei. Parteneriatul industrial se axeaza pe activitati care vor asigura participarea pe termen lung a mai multor companii din industria…

- Cele patru stadioane din Bucuresti care ar trebui sa fie finalizate pana la campionatul european din 2020 ar trebui sa fie gata in urmatorii doi ani, cand Romania va gazdui mai multe meciuri din campionat. Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, spune insa ca este…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, consilierul onorific Gheorghe Popescu, reprezentanti ai Companiei Nationale de Investitii vor sustine astazi o conferinta de presa pentru a prezenta stadiul pregatirilor…

- Romania are inca multe regiuni neexploatate turistic, iar nevalorificarea potentialului, lipsa fortei de munca si a investitiilor sunt principalele probleme care fac ca industria turistica sa aiba un ritm de crestere destul de lent, de circa 10% anual, a declarat, pentru AGERPRES, Traian Badulescu,…

- Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Andrei Toader, a semnat, marti, 06. 03.2018, in prezenta domnului Ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Paul Stanescu, si a secretarului de stat, Adrian Gadea, contractele de finantare pentru doua obiective de infrastructura rutiera…

- La Targu Secuiesc a fost inaugurat cel mai modern patinoar artificial acoperit din țara, care fusese luat in folosința de catre locuitorii și sportivii orașului in data de 21 decembrie. La Targu Secuiesc a fost inaugurat oficial unul dintre cele mai frumoase patinoare artificiale din Europa, acesta…

- Premierul Viorica Dancila efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip. Cei doi sefi de guvern vor sustine declaratii comune de presa. Prim-ministrul va avea și o intalnire oficiala cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu.…

- Aceasta este prima vizita oficiala bilaterala pe care o face premierul Dancila. Conform programului oficial, la ora 10.00, Viorica Dancila va fi primita de omologul sau moldovean, Pavel Filip, la resedinta de stat. Cei doi oficiali vor avea convorbiri urmate de declaratii de presa comune.…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului transmis AGERPRES, reconfirmarea sprijinului Romaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, continuarea proiectelor comune si consolidarea relatiilor economice bilaterale sunt principalele componente ale vizitei."Vreau sa asigur autoritatile…

- Finala se desfașoara la Sala Polivalenta din Bucuresti. 15 piese concureaza pentru a reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2018. Spectacolul este transmis in direct la TVR 1, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+, dar și pe YouTube. Ordinea intrarii in Finala Selecției Naționale Eurovision 2018 1.Rafael&Friends…

- Echilibrarea bugetelor locale pe anul in curs, utilizarea excedentului bugetar din 2017, investitiile care pot fi realizate prin programele guvernamentale, dar și cu fonduri europene si, nu in ultimul rand, achizitiile publice, au fost principalele probleme dezbatute,…

- In perioada 18 – 21 februarie se desfasoara la Bucuresti, la Hotel Rin Grand, cea de-a XXI-a sesiune ordinara a Adunarii generale a Asociatiei Comunelor din Romania (A.Co.R.). A.Co.R. este o asociatie de utilitate publica infiintata in anul 1997, una dintre cele patru asociatii reprezentative ale autoritatilor…

- In cadrul celei de-a XXI-a sesiuni ordinare, cu caracter jubiliar, a Adunarii Generale a Asociației Comunelor din Romania (AcoR), desfașurata la București in aceste zile (18-21 februarie), comuna Șiria a primit Titlul de Merit „Nicolae Sabau” și Diploma de Excelența pentru anul 2017, in semn de recunoștința…

- Guvernul va adopta cel tarziu saptamana viitoare o Ordonanța de Urgența prin care unitatile administrativ teritoriale (UAT, nr) sa poata plati salariile, arieratele, sentintele si corectiile, acest lucru urmand sa se realizeze din excedentul bugetar. Anunțul a fost facut, la Senat, de catre vicepremierul…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Republicii Italia la Bucuresti, Marco Giungi, context in care prim-ministrul roman a reafirmat interesul pentru atragerea investitiilor italiene in Romania in vederea participarii la planul de modernizare a infrastructurii…

- In prima parte a lunii februarie, deputatul Dumitru Lovin, presedintele ALDE Valcea, l-a abordat pe Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in legatura cu PNDL, un program extrem de important pentru judetul nostru, pentru primari si comunitatile locale. Parlamentarul…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, a participat astazi, 19 februarie, la lucrarile celei de-a XXI-a sesiuni ordinare a Adunarii Generale a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR), cu caracter jubiliar.Cu aceasta ocazie, viceprim-ministrul…

- "Guvernul Romaniei incurajeaza investitiile in Romania si isi propune ca obiectiv cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale, prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a infrastructurii si a serviciilor oferite cetateanului",…

- In urma discuțiilor pe care parlamentarii PSD și viceprimarii municipiului Botoșani le-au avut cu ministrul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, Paul Stanescu, specialiștii din minister și CNI au identificat cea mai buna soluție pentru continuarea lucrarilor la Teatrul Mihai Eminescu.

- 34,1 milioane de euro a reusit Romania sa cheltuie in 2017 din Programul Operational Regional 2014-2020 (POR) , finantat de UE, care e in valoare de 8,25 miliarde de euro, scrie economica.net . In 2017, Bucuresti a reusit sa atraga peste 51 milioane lei, clasandu-se pe primul loc, urmat de judetele…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a semnat, joi, protocolul de predare a domeniului "fonduri europene" catre Rovana Plumb, noul ministru al Fondurilor Europene, precizand ca este convins ca aceasta "va trata cu responsabilitate toate provocarile…

- Infiintarea de noi centre de mari arsi este o prioritate a noului ministru al Sanatatii. La doi ani si trei luni de la tragedia din Colectiv, Romania are mai putin de 20 de paturi pentru astfel de pacienti, toate in Capitala. Patru centre urmeaza sa fie deschise la Timisoara, Iasi si Bucuresti. "Sunt…

- Patronatul producatorilor de medicamente din Romania solicita masuri guvernului in așa fel incat sa fie susținute producțiile din țara și sa se reduca dependența fața de importuri. Producatorii se plang de taxa clawback, care a dus la stagnarea investițiilor din domeniu, dar și de lipsa unor demersuri…

- UPDATE ora 19:20 Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru numirea Guvernului, potrivit Administratiei Prezidentiale. Conform sursei citate, seful statului a semnat decretul pentru numirea Guvernului Romaniei, in urmatoarea componenta: * Vasilica-Viorica Dancila – prim-ministru; *…

- Guvernul condus de catre Viorica Dancila a trecut fara emotii de votul Parlamentului. In urma votului secret, cu bile, s-au inregistrat 282 de voturi „pentru”, 136 „impotriva” si o abtinere. Au fost 429 de parlamentari prezenti, dintre care voturile valabil exprimate – 419. Componenta Guvernului condus…

- Paul Stanescu a primit aviz favorabil din partea comisiilor pentru functia de ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. El a repetat la finalul audierii ca isi va da demisia in cazul in care se va redeschide urmarirea penala pe numele sau in dosarul privind modul de finantare a…

- Paul Stanescu, propus vicepremier si ministru pentru Dezvoltare Regionala si Administratie Publica, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Paul Stanescu a primit 35 de voturi "pentru" si 8 "impotriva". AGERPRES/(AS - autor: Daniel…

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati dimineata in comisiile Parlamentului, iar dupa-amiaza, de la ora 15.00, este convocat plenul reunit…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca, prin moartea istoricului Neagu Djuvara, România a pierdut una dintre cele mai mari valori, un reper de moralitate si de civism. „România a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual desavârsit, Neagu Djuvara…

- Investitia Bancii Transilvania din Romania in Victoriabank din Republica Moldova este un bun inceput pentru a atrage si alte banci cu investitii in institutiile bancare moldovenesti. Aceasta opinie a fost exprimata in cadrul emisiunii „Sfatul Tarii” de la postul de televiziune 10TV, transmite IPN.

- Delegatia oficiala si economica din Japonia, condusa de Kotaro Nogami, director adjunct al cabinetului prim-ministrului Japoniei, seful misiunii economice care il insoteste pe premierul nipon in vizita la Bucuresti, a fost primita, marti, la Palatul Victoria, de viceprim-ministrul Paul Stanescu,…

- Gest fara precedent, dupa demisia lui Mihai Tudose! Guvernul a decis sa anuleze ceremonia de primire oficiala a prim-ministrului japonez Shinzo Abe, potrivit Romania TV. Oficialul trebuia sa fie intampinat de premierul demisionar , Mihai Tudose, insa acesta din urma si-a delegat atributiile…

- Fostul președintel, Traian Basescu a reacționat pe Facebook, imediat dupa ce Mihai Tudose a anunțat ca iși da demisia ca urmare a pierderii sprijinului politic, și l-a numit pe Liviu Dragnea ”un decreierat bolnav de putere”. Basescu spune ca Liviu Dragnea, prin deciziile sale de a schimba guvernele…

- Premierul Mihai Tudose a ramas fara sprijin politic Mihai Tudose a anuntat ca intentioneaza sa-si dea demisia în urmatoarele ore. Conform unor surse citate de TVR PSD îl va sustine ca premier interimar pe vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administrației…

- Zona Marii Negre beneficiaza de un plan de amenajare a spațiului maritim, realizat in colaborare de Romania și Bulgaria, prin intermediul unui proiect finanțat din fonduri europene și derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) in parteneriat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, este prezent, astazi, la ședința Comitetului Executiv al filialei județene Suceava. La intalnirea care are loc la un hotel din Sucevița participa și vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, precum…

- Primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, și ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, au semnat azi, la București, contractele de finanțare pentru patru noi obiective de investiții prin PNDL II, in valoare de peste 11 milioane de lei. Proiectele vizeaza modernizarea a doua noi strazi,…

- Spitalele bucureștene Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino au castigat proiecte pe fonduri europene in valoare de aproape 9 milioane de euro, a anunțat primarul general Gabriela Firea. Potrivit acesteia, 3.100 de medici si asistenti vor beneficia de pregatire profesionala. „In ceea ce priveste Spitalul…