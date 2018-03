Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice susține ca inființarea unui parc industrial in parteneriat cu China ar atrage investiții din partea celor care vad Romania ca o poarta strategica pentru intrarea in UE. Stanescu a facut comentariul in cadrul unei…

- Infiintarea unui parc industrial in parteneriat cu Republica Populara Chineza reprezinta o prioritate intrucat se subscrie masurilor avute in vedere pentru atragerea investitiilor care vad Romania ca o poarta strategica pentru intrarea in UE, a afirmat vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii…

- Situație incredibila in Parlament: Proiectul Carții electronice de Identitate, inițiat de Ministerul de Interne, la sfarșitul anului trecut, nu are susținere din partea unui alt minister PSD, cel al Comunicațiilor, din același Guvern PSD și este blocat, astfel, la comisia de IT din Camera Deputaților.…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice acuza informatii "eronate si tendentioase" referitor la declaratiile deputatului PNL Florin Roman, care a spus ca prin noul proiect al Codului finantelor publice locale se va propune ca autoritatile locale sa fie obligate sa majoreze la maxim…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, sustine ca guvernarea PSD-ALDE pregateste o propunere normativa referitoare la Codul finantelor publice locale, prin care toate autoritatile locale din tara vor fi obligate sa creasca taxele si impozitele locale de sase ori. "Toate primariile…

- Partidul Național Liberal atrage atenția ca romanii ar putea fi obligați sa plateasca impozite locale chiar și de șase ori mai mari decat cele din prezent. Raluca Turcan, vicepreședinte al PNL, a declarat ca PSD-ALDE și-a supradimensionat cheltuielile in timp ce nu a reușit sa atraga suficiente investiții.…

- Presedintele Consiliului Judetean Arad, Iustin Cionca, si reprezentantii Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice au semnat contractul de finantare pentru lucrarile de reabilitare a drumului Birsa-Moneasa-limita judet Bihor, proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare…

- Cele patru stadioane din Bucuresti care ar trebui sa fie finalizate pana la campionatul european din 2020 ar trebui sa fie gata in urmatorii doi ani, cand Romania va gazdui mai multe meciuri din campionat. Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, spune insa ca este…

- Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Andrei Toader, a semnat, marti, 06. 03.2018, in prezenta ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Paul Stanescu, si a secretarului de stat, Adrian Gadea, contractele de finantare pentru doua obiective de infrastructura rutiera care…

- Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Andrei Toader, a semnat, marti, 06. 03.2018, in prezenta domnului Ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Paul Stanescu, si a secretarului de stat, Adrian Gadea, contractele de finantare pentru doua obiective de infrastructura rutiera…

- La Targu Secuiesc a fost inaugurat cel mai modern patinoar artificial acoperit din țara, care fusese luat in folosința de catre locuitorii și sportivii orașului in data de 21 decembrie. La Targu Secuiesc a fost inaugurat oficial unul dintre cele mai frumoase patinoare artificiale din Europa, acesta…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Serbia si Ucraina ca autoritatile locale anunta conditii meteorologice extreme pentru perioada urmatoare. In Serbia, sambata, este cod portocaliu de ninsoare si ploaie inghetata,…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Read More...

- Ordonanta de urgenta prin care autoritatile locale pot folosi, in acest an, excedentul bugetar pentru finantarea cheltuielilor de personal a fost adoptata joi de Guvern. ”O ordonanta de urgenta privind noi masuri bugetare pentru autoritatile publice locale. Se instituie posibilitatea ca unitatile administrativ-teritoriale…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Conform actului normativ, se instituie…

- Guvernul va acorda o importanta speciala dezvoltarii regionale si locale, a afirmat, joi, premierul Viorica Dancila. "Guvernul va acorda o importanta speciala dezvoltarii regionale si locale. (...) Consider ca dezvoltarea locala este pilonul cel mai solid al dezvoltarii Romaniei. In ultimele doua saptamani,…

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador a anuntat ca parlamentarii PSD si ALDE au respins in mod politicianist proiectul pentru modificarea Legii minelor. Angelica Fador a precizat ca in sedinta de ieri a Comisiei pentru administratie a fost dezbatut un proiect foarte important initiat de PNL, cel ...

- Premierul Viorica Dancila efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip. Cei doi sefi de guvern vor sustine declaratii comune de presa. Prim-ministrul va avea și o intalnire oficiala cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu.…

- Aceasta este prima vizita oficiala bilaterala pe care o face premierul Dancila. Conform programului oficial, la ora 10.00, Viorica Dancila va fi primita de omologul sau moldovean, Pavel Filip, la resedinta de stat. Cei doi oficiali vor avea convorbiri urmate de declaratii de presa comune.…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului transmis AGERPRES, reconfirmarea sprijinului Romaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, continuarea proiectelor comune si consolidarea relatiilor economice bilaterale sunt principalele componente ale vizitei."Vreau sa asigur autoritatile…

- Echilibrarea bugetelor locale pe anul in curs, utilizarea excedentului bugetar din 2017, investitiile care pot fi realizate prin programele guvernamentale, dar și cu fonduri europene si, nu in ultimul rand, achizitiile publice, au fost principalele probleme dezbatute,…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, a participat la lucrarile celei de-a XXI-a sesiuni ordinare a Adunarii Generale a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR), cu caracter jubiliar. Cu aceasta ocazie, viceprim-ministrul Paul Stanescu a prezentat…

- In perioada 18 – 21 februarie se desfasoara la Bucuresti, la Hotel Rin Grand, cea de-a XXI-a sesiune ordinara a Adunarii generale a Asociatiei Comunelor din Romania (A.Co.R.). A.Co.R. este o asociatie de utilitate publica infiintata in anul 1997, una dintre cele patru asociatii reprezentative ale autoritatilor…

- Guvernul va adopta cel tarziu saptamana viitoare o Ordonanța de Urgența prin care unitatile administrativ teritoriale (UAT, nr) sa poata plati salariile, arieratele, sentintele si corectiile, acest lucru urmand sa se realizeze din excedentul bugetar. Anunțul a fost facut, la Senat, de catre vicepremierul…

- In prima parte a lunii februarie, deputatul Dumitru Lovin, presedintele ALDE Valcea, l-a abordat pe Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in legatura cu PNDL, un program extrem de important pentru judetul nostru, pentru primari si comunitatile locale. Parlamentarul…

- Confruntate cu o lipsa de bani la nivelul bugetelor centrale și locale, autoritațile au de gand sa creasca incasarile prin majorarea impozitelor pe cladiri. Mai exact, acestea ar putea fi impozitate in funcție de valoarea de piața, ceea ce inseamna creșterea de cateva ori a impozitelor, in special in…

- In urma discuțiilor pe care parlamentarii PSD și viceprimarii municipiului Botoșani le-au avut cu ministrul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, Paul Stanescu, specialiștii din minister și CNI au identificat cea mai buna soluție pentru continuarea lucrarilor la Teatrul Mihai Eminescu.

- Autoritatile din Africa de Sud au decretat, marti, stare de catastrofa naturala in intrega tara, ca urmare a secetei prelungite care a afectat mai multe regiuni sud-africane si care pune in pericol aprovizionarea cu apa potabila a orasului Cape Town, relateaza site-ul postului RTE. Decizia…

- 'Dupa ceea ce am vazut aseara la televizor, eu cred ca nu mai poate sa ramana dna Codruta Kovesi la conducerea DNA. Nu ma pricep juridic, dar cred ca dumneaei ar trebui sa isi dea demisia in primul rand, asta ar trebui sa faca dna Kovesi', a precizat Paul Stanescu, care a plecat din sedinta BPN al…

- Cand ai asemenea cresteri economice, sa nu stai la limita de 3% a deficitului public, ci sa incerci sa te situezi mai jos", a atentionat Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Am salutat faptul ca Guvernul a tinut deficitul sub nivelul de referinta de 3% si acest lucru a dus la mentinerea…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei a apreciat, vineri, faptul ca Executivul a mentinut deficitul bugetar sub nivelul de referinta de 3%, iar acest lucru a dus la mentinerea ponderii datoriei publice in PIB sub 40%, insa a atras atentia ca, atunci cand economia inregistreaza cresteri economice…

- Primele alegeri locale, din Romania, dupa Revoluția din decembrie 1989, au avut loc in februarie 1992, in zilele de 9 și 23 februarie, fiind, totodata, primele alegeri locale libere dupa mai bine de jumatate de secol, conform Agerpres.

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a semnat, joi, protocolul de predare a domeniului "fonduri europene" catre Rovana Plumb, noul ministru al Fondurilor Europene, precizand ca este convins ca aceasta "va trata cu responsabilitate toate provocarile…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a semnat, joi, protocolul de predare a domeniului "fonduri europene" catre Rovana Plumb, noul ministru al Fondurilor Europene, precizand ca este convins ca aceasta "va trata cu responsabilitate toate provocarile…

- Guvernul cheama la dialog autoritatile publice locale pentru solutionarea problemelor din satele si orasele administrate. In acest sens va fi creat si un grup de lucru cu participarea reprezentantilor executivului si a primarilor.

- Executivul a decis, in sedinta de miercuri, printr-o ordonanta de urgenta, infiintarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si a Ministerului Fondurilor Europene, prin reorganizarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor...

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa ce un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut într-un râu în statul indian Bengalul de Vest, au anuntat, luni, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. Potrivit anchetatorilor, la bordul autobuzului se aflau peste…

- UPDATE ora 19:20 Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru numirea Guvernului, potrivit Administratiei Prezidentiale. Conform sursei citate, seful statului a semnat decretul pentru numirea Guvernului Romaniei, in urmatoarea componenta: * Vasilica-Viorica Dancila – prim-ministru; *…

- Guvernul condus de catre Viorica Dancila a trecut fara emotii de votul Parlamentului. In urma votului secret, cu bile, s-au inregistrat 282 de voturi „pentru”, 136 „impotriva” si o abtinere. Au fost 429 de parlamentari prezenti, dintre care voturile valabil exprimate – 419. Componenta Guvernului condus…

- Paul Stanescu a primit aviz favorabil din partea comisiilor pentru functia de ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. El a repetat la finalul audierii ca isi va da demisia in cazul in care se va redeschide urmarirea penala pe numele sau in dosarul privind modul de finantare a…

- Paul Stanescu, propus vicepremier si ministru pentru Dezvoltare Regionala si Administratie Publica, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Paul Stanescu a primit 35 de voturi "pentru" si 8 "impotriva". AGERPRES/(AS - autor: Daniel…

- Delegatia oficiala si economica din Japonia, condusa de Kotaro Nogami, director adjunct al cabinetului prim-ministrului Japoniei, seful misiunii economice care il insoteste pe premierul nipon in vizita la Bucuresti, a fost primita, marti, la Palatul Victoria, de viceprim-ministrul Paul Stanescu,…

- Premierul Mihai Tudose a ramas fara sprijin politic Mihai Tudose a anuntat ca intentioneaza sa-si dea demisia în urmatoarele ore. Conform unor surse citate de TVR PSD îl va sustine ca premier interimar pe vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administrației…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, este prezent, astazi, la ședința Comitetului Executiv al filialei județene Suceava. La intalnirea care are loc la un hotel din Sucevița participa și vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, precum…

- Ministrul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Paul Stanescu, a anuntat astazi ca au fost deschise cele 6.851 de santiere finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), care vor inghiti circa 30 miliarde de lei. El promite ca toate localitatile din tara,…

- Conform unei Directive a Uniunii Europene, de la 1 aprilie 2018 autoritațile locale nu mai pot oferi subvenție la gigacalorie, ceea ce inseamna ca prețurile cu incalzirea vor exploda, in mod special in București, acolo unde sunt cei mai mulți beneficiari. Cei mai multi romani care beneficiaza de subventionare…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat ca, in Parlament s-a votat exact formula agreata anterior intre guvern si structurile asociative ale alesilor locali. ”Majoritatea PSD+ALDE din Parlament a votat exact formula de buget pentru autoritatile locale pe care a convenit-o anterior Guvernul…

- De la 1 ianuarie 2018 va intra in vigoare Ordinul privind stabilirea obligațiilor fiscale locale care se platesc in contul unic, emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Potrivit actului normativ, creanțele fiscale locale care se platesc in contul unic…