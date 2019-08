Stănescu despre negocierile cu ALDE: Cred că până la urmă se va găsi o formulă Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, a declarat luni ca negocierile cu ALDE privind ramanerea in coalitie vor continua pana la inceputul sesiunii parlamentare, insa a admis ca social-democratii ar putea sa guverneze cu o "minoritate parlamentara", daca discutiile vor esua. "ALDE deocamdata nu si-a spus public punctul de vedere ca va iesi de la guvernare. Practic, in urmatoarele saptamani, cred ca vor mai avea loc discutii. Pana la 1 septembrie deja mai e timp, in momentul in care incepe sesiunea parlamentara, si cred ca pana la urma se va gasi o formula. Daca nu, probabil ca PSD va merge la guvernare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

