- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat vineri, la Slatina, ca au fost achizitionate proiectarea si executia a doua tronsoane din drumul expres Craiova - Slatina - Pitesti si la finalul acestui an sau la inceputul anului viitor pot incepe lucrarile.

- Lacul care ar putea pune Oltenia pe harta agriculturii depinde de vointa autoritatilor locale si centrale. Este vorba de lucrarile la un lac de acumulare de la Valea Sadului, zona Sambotin, intre localitatile gorjene Schela si Bumbesti-Jiu. Lucrarile au fost ...

- Autoritatile au programata pentru ziua de miercuri semnarea receptiei la Sala Sporturilor din Targu Jiu. Lucrarile la interior au fost finalizate prin montarea suprafetei de joc si a scaunelor. Noua Sala are 1.200 de locuri si va putea gazdui competitii interne si internationale. Primarul din Targu…

- Soferii care intra in Portul Constanta, pe la Poarta 7, sunt nevoiti sa circule pe o singura banda din cauza lucrarilor de asfaltare ce au loc la partea carosabila. Lucrarile se desfasoara pe drumul spre Poarta 9 Podul Agigea.Drumul este ingreunat deoarece se circula alternativ. Your browser does not…

- Lucrarile de reconstructie a Parcului Unirii din Alba Iulia, locul in care in 1918 peste 100.000 de romani transilvaneni s-au adunat pentru a proclama Unirea cu Romania, vor incepe in aprilie, primarul Mircea Hava dand joi asigurari ca vor fi finalizate pana la 1 Decembrie. "Dorim sa reconstruim…

- In functie de vreme, locul poate fi de-un piroresc rural desavarsit sau un iad mocirlos de netrecut. Lucrarile incepute de administratia locala cu cativa ani in urma, prin calitatea lor, si-au adus aportul la consfintirea acestei realitati. FOTO: Kozak Feri © Rezident al cartierului,…

- Calarasiul va avea unul dintre cele mai moderne bazine de inot din tara pana la sfarsitul anului 2018. Lucrarile pentru construirea bazinului au demarat in aceste zile, iar autoritatile locale lucreaza in paralel la racordarea utilitatilor, amenajarea unei parcari exterioare, dar si a unui teren multifunctional…

- Drumul care duce la casa președintei raionului Falești, Iraida Bînzari, și alte doua strazi alaturate din același cartier au fost reparate vara trecuta din banii Consiliului Raional Falești. În total au fost alocați peste 3 milioane de lei. Chiar daca în zona sunt și alte…

- „Practic, inca de acum doua saptamani am deschis ofertele, au participat sase firme, suntem in procedura de evaluare. Aceasta etapa este una preliminara si speram ca in lunile martie-aprilie, daca nu sunt contestatii, sa continuam lucrarile la aeroportul international Brasov-Ghimbav, la caile de rulare,…

- Proiectul de buget al Capitalei pentru acest an prevede alocarea a peste 231 milioane de euro pentru infrastructura rutiera si fluidizarea traficului, dotari, investitii si subventii pentru transport in comun, a informat Primaria Municipiului Bucuresti, prin intermediul unui comunicat.

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca, in aproximativ doi ani, ar putea incepe lucrarile la drumul de centura, ce va fi realizat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. „Daca cei de la Compania Nationala se tin de promisiuni si putem merge inainte,…

- Vicepremierul Paul Stanescu (foto), prezent joi dimineața la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde urma sa se decida redeschiderea unui dosar in care acesta este invinuit de finanțarea frauduloasa a echipei de fotbal Aluminiu ALRO Slatina, a declarat ca ...

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, joi dimineata, la instanta suprema, care judeca o cerere de confirmare a redeschiderii penale in cazul sau, ca daca va deveni inculpat in acest dosar va demisiona imediat. Paul Stanescu, insotit de un avocat, s-a prezentat joi dimineata la Inalta Curte…

- Toyota Romania da startul unei noi ediții naționale a concursului de desen Toyota Dream Car Art Contest, in cadrul caruia copiii sunt incurajați sa fie creativi intr-un mod inedit. Aceștia vor avea ocazia sa iși imagineze mașina visurilor și sa iși exprime ideile prin desene creative. Etapa naționala…

- Se convoaca in sedinta extraordinara Comitetul Judetean pentru Situatii de rgenta Buzau in data de 19.01.2018, ora 09:00. Lucrarile sedintei vor avea loc in Sala “Gheorghe Filipescu” a Consiliului Judetean Buzau. Ordinea de zi este urmatoarea:

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, este sistata circulația rutiera pe urmatorul segment: - De la drumul republican R 3, tronsonul cuprins: s.Valea Perjei – s.Gradiște – s.Iurievca – s.Porumbrei pina la drumul expres M 3; Deasemenea, transportul de mare tonaj, care circula pe drumul expres M 3,…

- Municipiul Sebes a depus in luna septembrie 2016, la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, proiectul “Reabilitare Scoala Gimnaziala Rahau”, care a fost selectat pentru o finantare nerambursabila de 2.354.517 lei, prin Programul National de Dezvoltare Locala. Pana la finalizarea…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro: ,,Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni…

- Intalnire de gradul zero la Prefectura Gorj. Vineri se vor intruni reprezentanti ai autoritatilor locale, judetene, parlamentari, oficiali de la Ministerul Energiei, de la Hidroelectrica si Parcul National Defileul Jiului, ca sa gas...

- O studenta, care era alergica la produsele lactate, a decedat dupa ce a mancat un burger care continea carne de pui gatita in lapte batut. Shahida Shahid, in varsta de 18 ani, a murit cand se afla in spital, pe 12 ianuarie 2015, la 3 zile dupa ce a consumat un burger de la Almost Famous Burgers,…

- Parfumul discret al Damboviței Foto: Catalin Radu În capitala, autoritatile au început decomaltarea râului Dâmbovita, între Piata Unirii si Pasajul Marasesti. Reprezentantii Administratiei Nationale "Apele Române" spun ca aceste lucrari periodice…

- Desi nu la amploarea de odinioara, in zeci de sate din Olt localnicii participa de Boboteaza si de Sfantul Ion la obiceiuri pastrate din tata-n fiu. Mai toate se termina cu petreceri de pomina.

- Proiectul drumului expres Craiova-Pitești, estimat la circa 1 miliard de euro, a primit o alocare de 1,6 milioane de euro din bugetul pe 2018. Este mult sau puțin? Parlamentarii de Dolj ai puterii și cei ai opoziției au pareri imparțite. ...

- Primul pas concret, dupa fazele de pregatire a documentelor a fost acela de semnare a contractului de finanțare, lucru care s-a intamplat anul trecut, la finele lunii noiembrie cand la Botoșani au ajuns doi miniștri.

- Nu toate lumea are ocazia sa ajunag in stepele africane pentru a se confrunta cu uriasii elefanti, dar daca totusi ai ocazia sa stai fata in fata cu un astfel de colos e greu de presupus ca daca se repede inspre tine ai curajul sa nu o iei la fuga. Ghidul de salbaticie Alan McSmith iti […]

- Printre drumurile care au primit finanțare se afla și proiectul largirii la patru benzi de circulație a DJ 592 Timișoara – Moșnița Noua, dar și sporirea capacitații de circulație pe DJ 609 D, Centura ocolitoare Timișoara – Aeroport sau asfaltarea DJ 591C, sector DN 6 – Sacalaz. Lucrarile…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru sfarsitul acestui an si prima saptamana din 2018, in regiuni din tara. In Transilvania si la munte, vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada. Sunt posibile precipitatii sub forma de lapovița și ninsoare,…

- Sfarsitul de an vine cu vesti bune pentru soferii din judetul Arad. Consiliul Judetean Arad a depus, zilele trecute, proiectele pentru modernizarea unui numar de 32 de kilometri de drumuri judetene. Modernizarile urmeaza sa fie realizate din fonduri europene, in cadrul programului transfrontalier.…

- Vești bune aduse de reprezentanții Universitații Politehica din Timișoara in ceea ce privește noua Sala Polivalenta a instituției, care va avea 2.500 de locuri. Lucrarile au inceput in octombrie 2010, insa o serie de probleme au impiedicat finalizarea construcției, cu tot cu sprijinul fostului rector…

- Drumul viitoarei Centuri de Sud a Floreștiului se închide între 20 și 22 decembrie pentru efectuarea unor lucrari utilitare. ”În zilele de 20, 21, 22 decembrie 2017 între orele 9-17 se închide accesul auto pe Tronsonul viitorului…

- Prioritațile județului Bistrița-Nasaud raman aceleași: o infrastructura buna, o educație de calitate și un sistem de sanatate eficient. Am insistat, inca de la inceputul mandatului, ca una dintre prioritațile ce țin de județul Bistrița-Nasaud, și nu numai, este realizarea unui drum expres de la Bistrița…

- ♦ Fluxul de lichiditate determinat de platile de final de an de la buget diminueaza presiunea asupra dobanzilor interbancare, insa cresterea asteptarilor inflationiste, incertitudinea fiscala si iesirile de capital ale investitorilor straini pot continua sa exercite presiune in crestere asupra ratelor…

- Lucrarile la drumul expres s-au reluat in august, ocazie cu care edilii anticipau, optimisti, ca cei 660 de metri de sosea ar putea fi terminati pana la inceputul lunii noiembrie 2017. Asta in conditiile in care termenul de executie initial a fost stabilit pentru 31 decembrie 2017. Saptamana…

- Zece mii de copii din Republica Moldova vor primi pana la sfarsitul anului cadouri din partea presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, prin intermediul Fundatiei de binefacere a primei-doamne „Din Suflet”. Cadourile, dar si alte actiuni sociale vor fi achitate din cele 20 de milioane de lei, bani…

- Cei 12 km de autostrada de langa Cluj, inaugurati abia in 2018 Lotul 3 al autostrazii Sebes – Turda nu va mai fi inaugurat anul acesta, informatie confirmata de reprezentantii CNAIR si ai Ministerului Transporturilor prezenti, luni, la Cluj-Napoca. Asadar, receptia finala a celor 12 kilometri de autostrada…

- Proiectul de lege privind modificarea Codului Audiovizualului a stârnit discuții aprinse în Parlament, iar deputații au dezbatut acest proiect aproape trei ore, ca într-un final acesta sa fie susținut de 61 de deputați spre indignarea socialiștilor și a comuniștilor, transmite…

- Drumul de ocolire Chișinau – Ungheni este realizat în proporție de aproape 90 la suta și va fi dat exploatare în primavara anului 2018, dupa o întârziere de aproape doi ani, anunța Ministerul Economiei și Infrastructurii. În total, 17 proiecte de construcție a…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) sfatuieste conducatorii auto care se deplaseaza pe autostrada A3 Bucuresti –Ploiesti sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte, sa utilizeze luminile de intalnire pe…

- Exista un document mai putin cunoscut in intregimea sa, aparut in ziarul sighetean „Sfatul" din 7 decembrie 1918 sub semnatura lui Ioan Biltiu Dancus, un invatator din Maramures (din Slatina, satul de peste Tisa) pe care istoria l-a vrut martor al desfasurarilor sale. E o pagina clasica din istoria…

- Au inceput lucrarile de reparații și modernizare a salii de conferințe a Consiliului Județean Argeș. Potrivit vicepreședintelui CJ Argeș, Simona Bratulescu, lucrarile de reabilitare vor dura aproximativ 30 de zile și pana la sfarșitul acestui an, spațiul respectiv ar putea fi dat in folosința. „Este…

- Peste 76 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regionala vor fi investite in lucrarile ce vor fi efectuate la drumul E 79, care traverseaza tara si reprezinta conexiunea cu sudul Europei, respectiv Bulgaria si Grecia, si cu nordul ei, adica Ungaria. Lucrarile au in vedere sectiunea de…

- Berbec Te-ai cam saturat de munca la birou si abia astepti sa iti iei o binemeritata vacanta alaturi de familie. Visezi la o multime de cadouri, pe care sa le imparti cu cei dragi, insa mai ai de asteptat caci banii vor veni abia spre sfarsitul lunii. Daca ai planuri mari si vrei sa iti schimbi locuinta,…

- Și-a publicat prima caricatura in 1994, insa Gogu Neagoe, caricaturistul vedetelor, așa cum mai este numit, a inceput sa traseze linii cu creionul pe blocul de desen inca de la gradinița. Atunci le facea portretele colegilor și educatoarei, iar acum realizeaza, in timp record, caricaturi la evenimente…

- Dupa ce s-a speculat ca a plecat din casa in care locuia alaturi de tatal copiilor ei, Shakira a recunoscut ca este adevarat ca s-a mutat, iar ultima aparitie a celor doi impreuna demonstreaza ca relatia lor este pe final

- Scapam in sfarsit de aglomeratia de pe litoral. Compania nationala de drumuri si autostrazi vrea sa construiasca drumul express Techirgiol. Vestea proasta este insa ca deocamdata nu se stie nici cand vor incepe lucrarile si cu atat mai putin cand se vor finaliza. Vești bune pentru turiștii care vor…

- Autoritatile au anuntat inaugurarea noii sosele spre Manastirea Prislop, programata in weekend-ul dinaintea comemorarii duhovnicului Arsenie Boca. Lucrarile sunt gata de peste o luna, dar conducerea Consiliului Judetean Hunedoara nu le-a alocat un moment festiv.

- Sfarsitul de an este aproape si multi dintre romani isi fac deja planuri de vacanta pentru 2018, insa inainte de a pleca intr-o calatorie este indicat sa fiti cat mai informati despre tara pe care urmeaza sa o vizitati.

- Anul 2018 ar putea sa aduca pentru prima data in ultimul deceniu fonduri de la buget pentru continuarea lucrarilor la așa numitul „drum al lui Basescu", drum care unește Valea Jiului cu Izvoarele Cernei și, mai departe, cu Baile Her...

- ”The Road to Hell” / ”Drumul spre Iad” ii spun britancii de la The Sun și nu este vorba despre titlul celebrului cantec al lui Chris Rea, ci de numele pe care jurnaliștii l-au dat intersecției de la Pasajul Jiu din Timișoara. ”Cum sa circuli prin nebunia asta?!”, se mira ei privind imaginea panoramica. …