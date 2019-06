Stănescu, demisie din funcția de președinte executiv PSD - România TV La ședința comitetului național al PSD, Paul Stanescu și-a anunțat colegii ca demisioneaza din funcția de președinte executiv interimar al PSD. Decizia vine in contextul in care acesta a spus ca nu trebuie convocat un congres in care sa se aleaga o noua conducere a partidului pana dupa alegerile prezidențiale din aceasta toamna. Acesta a mai spus, conform Romania TV, ca o astfel de decizie ar destabiliza partidul. Acesta ar fi nemulțumit de poziția premierului Dancila care susține ca trebuie organizat cat mai repede cu putința un congres care sa stabileasca, atat candidatul la prezidențiale,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

