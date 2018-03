Stănescu: Autorităţile locale sunt libere să stabilească nivelul de impozitare pentru clădiri "Este neconstitutional. Ne-au cerut autoritatile publice locale ca noi sa stabilim o limita. Stiti bine ca limita, daca nu gresesc, este 0,08 (la suta - n.r.) pana la 0,2 la cladirile rezidentiale si de 0,8 (la suta - n.r.) pana la 1,2 - cladiri nerezidentiale. Autoritatile ne-au cerut ca noi sa stabilim o limita, daca vreti o limita fixa, eu le-am spus ca nu sunt de acord cu ea, pentru ca e de competenta lor sa faca lucru asta. In consiliile locale ei hotarasc lucrul asta, nu noi hotaram. Si mi se pare o chestiune..., ce cer ei e neconstitutional in primul rand, sa impui autoritatilor locale,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Autoritatile locale sunt libere sa stabileasca nivelul de impozitare pentru cladiri; este neconstitutional ca Guvernul sa stabileasca o limita fixa, a declarat luni vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

- "Suntem nu departe de Acordul de la Paris, la care si Romania, ca stat membru, a spus da. Trebuie ca fiecarui cetatean, la nivel de autoritati locale si centrale, de ONG-uri, sa putem sa le explicam ca fiecare lucru pe care-l facem sa fie in concordanta cu economia si sistemul”, a spus ministrul…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, avand in vedere interesul public, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala, informeaza un comunicat al Executivului.

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, sustine ca guvernarea PSD-ALDE pregateste o propunere normativa referitoare la Codul finantelor publice locale, prin care toate autoritatile locale din tara vor fi obligate sa creasca taxele si impozitele locale de sase ori. "Toate primariile…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Read More...

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Conform actului normativ, se instituie…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, a participat la lucrarile celei de-a XXI-a sesiuni ordinare a Adunarii Generale a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR), cu caracter jubiliar. Cu aceasta ocazie, viceprim-ministrul Paul Stanescu a prezentat…

- "Codul finantelor publice locale e gata. Ii spuneam domnului presedinte Draghici (Emil Draghici, presedintele ACoR - n.r.): 'Nu avem esenta, nu avem inima codului: formula de finantare a UAT-urilor'. Eu fac apel aici la dvs, la toti colegii primari, la Asociatia Comunelor, Asociatia Oraselor, Asociatia…

- Confruntate cu o lipsa de bani la nivelul bugetelor centrale și locale, autoritațile au de gand sa creasca incasarile prin majorarea impozitelor pe cladiri. Mai exact, acestea ar putea fi impozitate in funcție de valoarea de piața, ceea ce inseamna creșterea de cateva ori a impozitelor, in special in…

- Guvernul lucreaza la o modificare a Codului Fiscal care prevede ca impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate in propritatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piața, atrage atenția Adrian Vascu, fost președinte al ANEVAR, pentru Capital.

- 'Dupa ceea ce am vazut aseara la televizor, eu cred ca nu mai poate sa ramana dna Codruta Kovesi la conducerea DNA. Nu ma pricep juridic, dar cred ca dumneaei ar trebui sa isi dea demisia in primul rand, asta ar trebui sa faca dna Kovesi', a precizat Paul Stanescu, care a plecat din sedinta BPN al…

- Cand ai asemenea cresteri economice, sa nu stai la limita de 3% a deficitului public, ci sa incerci sa te situezi mai jos", a atentionat Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Am salutat faptul ca Guvernul a tinut deficitul sub nivelul de referinta de 3% si acest lucru a dus la mentinerea…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei a apreciat, vineri, faptul ca Executivul a mentinut deficitul bugetar sub nivelul de referinta de 3%, iar acest lucru a dus la mentinerea ponderii datoriei publice in PIB sub 40%, insa a atras atentia ca, atunci cand economia inregistreaza cresteri economice…

- Mai multe ONG uri din Constanta sustin ca Primaria Constanta ar incerca o disimulare cu privire la proiectul de buget al municipiului in anul 2018. "Nici pana in acest moment proiectul bugetului local nu a fost publicat, ceea ce atrage consecinte grave asupra bunului mers al administratiei locale. Proiectele…

- ”Printr-o OUG din luna august, Guvernul a stabilit ca toata lumea trebuie sa-și plateasca contribuțiile la nivelul salariului minim pe economie chiar daca lucreaza part-time. Imediat dupa aplicarea OUG, am observat ca 153.000 de contracte de munca au trecut de la part-time la norma intreaga. Acei…

- Guvernul cheama la dialog autoritatile publice locale pentru solutionarea problemelor din satele si orasele administrate. In acest sens va fi creat si un grup de lucru cu participarea reprezentantilor executivului si a primarilor.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, miercuri seara, ca apreciaza interventia publica a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prin care acesta recunoaste capacitatea mecanismelor democratice si constitutionale din Romania de a lua propriile decizii, in deplin acord cu valorile…

- E razboi total intre cei de la PSD si Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Un alt lider al partidului aflat la Putere lanseaza acuzatii grave la adresa procurorilor. Vicepremierul si ministrul Dezvaltarii, Paul Stanescu, vorbește despre un dosar mai vechi, pe care DNA il vrea redeschis. Stanescu…

- "De fapt, 2018, ca si 2017, a inceput cu o batalie strict pentru putere. OK, Dragnea e cel mai puternic de la Ceausescu incoace. Ce face cu puterea aia? Asta e problema. (...) Faptul ca ii controleaza pe cei 40-50 de oameni din CEx (...) cu functii, cu diverse avantaje, treaba lor. Nu e asta treaba…

- Intrebat daca premierul desemnat Viorica Dancila va avea sustinerea grupului minoritatior nationale, Pambuccian a raspuns: „Imi e greu sa spun, nu am avut o discutie cu grupul. Dumneavoastra v-ati obisnuit cu un grup foarte compact ca vot. Lucrul asta este mai putin valabil in circumstantele de acum,…

- Paul Stanescu, actual vicepremier in Guvernul interimar condus de Mihai Fifor, a explicat dupa ședinței Comitetului Executiv Național PSD ca toți miniștri din fostul cabinet Tudose urmeaza sa propuna anumite idei pentru viitorul cabinet Dancila.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru promulgarea Legii privind promovarea transportului ecologic, care prevede obligatia autoritatilor locale de a achizitiona mijloace de transport in comun cu motoare electrice in proportie de minimum 30% din necesarul achizitiilor viitoare.Actul…

- Vicepremierul și ministrul Dezvoltarii, Paul Stanescu, ar urma sa preia conducerea interimara a Guvernului, conform celor mai recente informații. Cine este Paul Stanescu. În vârsta de 60 de ani, Stanescu a absolvit în 1982 Facultatea de Agronomie de la Craiova si pâna…

- Ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea, incurajeaza autoritatile locale sa foloseasca noile oportunitati legislative create si sa finanteze activitatile de tineret, contribuind astfel la dezvoltarea unor comunitati durabile. "2.795 de informari trimise catre…

- Statul nu a inceput inca sa restituie timbrul de mediu – taxa declarata ilegala de autoritatile europene – dar va introduce o alta. Asta dupa ce Guvernul a eliminat timbrul de mediu pentru autovehicule - parte a celor 102 taxe nefiscale care au fost desfiintate de la 1 februarie 2017. Autoritatile vor…

- Conform unei Directive a Uniunii Europene, de la 1 aprilie 2018 autoritațile locale nu mai pot oferi subvenție la gigacalorie, ceea ce inseamna ca prețurile cu incalzirea vor exploda, in mod special in București, acolo unde sunt cei mai mulți beneficiari. Cei mai multi romani care beneficiaza de subventionare…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat ca, in Parlament s-a votat exact formula agreata anterior intre guvern si structurile asociative ale alesilor locali. ”Majoritatea PSD+ALDE din Parlament a votat exact formula de buget pentru autoritatile locale pe care a convenit-o anterior Guvernul…

