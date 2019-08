Standard&Poor's avertizeaza: Cresterea economica a Romaniei se va reduce, deficitul e acoperit din ce in ce mai mult prin datorii Ritmul de crestere al economiei romanesti va ramane sub 4% in acest an, dupa care se va reduce in 2020-2021 din cauza incetinirii cererii externe, a reducerii ritmului de crestere a salariilor si a unui mediu fiscal mai neutru, apreciaza agentia de evaluare financiara Standard & Poor's, care a reconfirmat vineri ratingul de tara al Romaniei la BBB- cu perspectiva stabila.



"Ne asteptam ca expansiunea economiei romanesti sa continue in 2019, cu o crestere de sub 4%, stimulata de consumul public si privat. In 2020, insa, ciclul de crestere economica ar urma sa se inverseze, iar avansul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Standard & Poor's reconfirma ratingul Romaniei, dar avertizeaza ca ciclul de creștere economica se va inversa in 2020. Avansul PIB ar putea scadea sub 3% Agentia de rating Standard & Poor's a reconfirmat perspectiva stabila a economiei romanesti si calificativul BBB-/A-3 pentru datoria…

- Un nou punct international de trecere a frontierei romano-sarbe va fi deschis la Moldova Noua – Golubac, in urma unui proiect in valoare de 2,3 milioane de euro. Proiectul a fost finantat prin Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia. Potrivit unui comunicat de presa…

- Salvati Copiii si Federatia Elevilor din Romania atrag atentia asupra faptului ca, prin adoptarea Ordonantei de Urgenta nr. 51/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului, act normativ care a eliminat transportul judetean de persoane din sfera serviciilor publice,…

- Guvernul estimeaza ca in luna septembrie se va lua la nivel european decizia finala privind ajutorul financiar de aproape 8,2 milioane de euro de care Romania va beneficia pentru refacerea infrastructurii publice afectata de calamitatile produse in vara anului trecut, dupa ce Comisia Europeana a aprobat…

- Cresterea economica a Romaniei, bazata pe consum, a crescut veniturile romanilor, dar dezechilibrele macroeconomice s-au adancit, o schimbare de strategie a devenit necesara, iar deficitul de cont curent ar putea depasi 5% din PIB in acest an, in contextul unei cresteri economice de circa 4%, se…

- Dezechilibrele macroeconomice s-au accentuat in Romania, deficitul de cont curent si cel fiscal s-au adancit, presiunile inflationiste sunt din nou in crestere, iar daca politicile nu-si vor putea schimba directia tara se poate confrunta inclusiv cu o scadere a veniturilor care va afecta in special…

- Jaewoo Lee, seful misiunii Fondului Monetar International in Romania, a explicat ca, in timp ce cresterea economica ar putea ramane in Romania la circa 4%, deficitul de cont curent va depasi nivelul de 5% din PIB. „In timp ce veniturile oamenilor au crescut rapid spre un nivel apropiat de…

- Jaewoo Lee, seful misiunii Fondului Monetar International in Romania, a explicat ca, in timp ce cresterea economica ar putea ramane in Romania la circa 4%, deficitul de cont curent va depasi nivelul de 5% din PIB. „In timp ce veniturile oamenilor au crescut rapid spre un nivel apropiat de cel al…