- Agentia de turism Mara International Tour va propune o noua destinatie pentru anul 2018: IORDANIA. Toata lumea stie ca Israelul este „Pamantul Fagaduintei“, insa putini stiu ca mare parte din evenimentele descrise in Biblie se petrec, de fapt, in Iordania. Tot in Iordania se gaseste si Petra, una dintre…

- Agentia britanica antidoping (UKAD) a fost victima unui atac cibernetic in weekend-ul trecut, fara ca datele sale sa fie afectate, a anuntat agentia intr-un comunicat, citat de agentia Reuters. UKAD, cu sediul la Londra, detine rezultatele testelor si dosarele medicale a mii de sportivi,…

- Gabriel si Aurelia Salomia continua investitia imobiliara demarata in Navodari. Investitorii au solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului aviz de mediu pentru proiectul "Bransament de apa, statie de pompare si conducta de refulareldquo; la blocul ridicat in Navodari. Ca urmare a construirii…

- Memoriul de prezentare a proiectului "Modificare proiect in curs de executie autorizat cu AC 376 21.06.2017 laquo;Construire imobil p 4e apartamente de vacanta, spatii comerciale la parter si imprejmuire terenraquo; prin supraetajare cu un nivel in limita a 20 din suprafata desfasurataldquo; a fost…

- Trimis in judecata de aproape un an pentru abuz in serviciu, Olimpiu Neamt, fostul primar al comunei Livezile isi vede de viata si chiar se gandeste la afaceri. Acesta planuieste sa dezvolte in comuna pe care a condus-o un proiect revolutionar: o tabara cu bungalow-uri. Olimpiu Neamt a condus comuna…

- Zapada incarcata cu nisip saharian este periculoasa pentru anumite categorii de oameni. Semnalul de alarma este tras de medici, care avertizeaza ca cele mai expuse sunt persoanele cu afectiuni respiratorii. Medicii spun ca nisipul din zapada care este inhalat poate provoca si agrava afectiuni…

- Bitcoin a scazut joi cu 4,45, la 8.506 dolari pe unite, dupa ce Agentia pentru Servicii Financiare din Japonia a anuntat ca intentioneaza sa ceara platformei de tranzactionare Binance sa opreasca activitatile fara licenta pe piata japoneza, transmite Bloomberg.

- Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Bistrita-Nasaud a cerut, joi, sprijinul populatiei pentru a salva populatia de berze revenita in judet din tarile calde, avand in vedere ca frigul face imposibila asigurarea hranei corespunzatoare pentru acestea. "Primele berze s-au intors in judetul Bistrita-Nasaud,…

- Statele Unite vor acorda ajutoare umanitare - alimente si medicamente - in valoare de 2,5 milioane de dolari venezuelenilor care se refugiaza in Columbia, au anuntat marti oficialitati americane. SUA intentioneaza sa ajute si alte tari care primesc refugiati, daca situatia din Venezuela se inrautateste.…

- F. T. In contextul in care incepand de astazi și pana in data de 15 aprilie a.c., la nivel național este marcata, prin diverse acțiuni, „Luna Padurii”, Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Prahova a ales drept motto pentru a sublinia importanța “ aurului verde” pentru societate, cuvintele istoricului…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta SA a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului SA, pentru Life Logistics SRL, aviz de mediu pentru proiectul "Amenajare platforma betonata J5, gard imprejmuitorldquo;. Prin aceasta documentatie, se doreste completarea functionala…

- Pe strada Stefanita Voda nr. 27 va fi edificat ansamblul multifunctional "Tomis Gardensldquo;. Proprietarul terenului vrea sa ridice un ansamblu de unitati locative de P 7etaje. Imobilul urmeaza sa fie construit in zona delimitata de strada Stefanita Voda, unitatea militara, terenuri proprietate publica…

- „Ca sa ințelegeți cat de jalnic se mișca Ministerul Transporturilor și compania de drumuri CNAIR, amintesc ca pentru acest proiect intitulat “Drum de legatura Autostrada A1 Arad – Timișoara – DN 69” licitația pentru studiul de fezabilitate a fost lansata la sfarșitul lui 2014, iar azi in…

- Guvernul premierului Mariano Rajoy se confrunta din 2014 cu un nivel ridicat al datoriei, chiar daca economia Spaniei conduce redresarea zonei euro. Obiectivul Guvernului in 2017 era reducerea datoriei la 98,1% din PIB, chiar daca depasea semnificativ plafonul de 60% din PIB impus statelor membre…

- Compania Amazon a fost sanctionata cu suma de 1,2 milioane de dolari de Agentia pentru Protectia Mediului deoarece gigantul a comercializat pesticide ilegale prin intermediul platformei, potrivit Associated Press.

- Actualmente, la Primaria municipiului Chisinau puterea este uzurpata, iar in fruntea Primariei este o persoana venita pe usa din spate care nu are nicio legitimitate. Declaratia a fost facuta de presedintele Fractiunii Partidului Liberal in CMC, Ion Cebanu, la dezbaterile publice cu tema: „Interferente…

- Tot mai des se sopteste ca presedintele executiv al PER, Catalin Namaescu, s-a agitat in van pentru a obține postul de subprefect, pentru ca, și in politica, nu este pentru cine se pregatește, ci pentru cine se nimerește unde trebuie… Așa ca Ciprian Bancila iși va face bagajele din biroul de subprefect…

- In Navodari, zona Mamaia Nord, va fi ridicat un hotel de patru etaje. In acest sens, societatea Alex Sim Sweet SRL a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta proiectul "Construire hotel P 4 etajeldquo;. Alex Sim Sweet SRL, prin Tanta Alexe, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii…

- Ozana Barabancea a facut marturisiri de suflet. Vedeta a afirmat ca nu se teme nicidecum de moarte. Ozana Barabancea, care a slabit 40 de kilograme in ultimele luni , este cunoscuta ca artista lirica, dar și din postura de jurta la emisiunea „Te cunosc de undeva” de la Antena 1. Vedeta a fost invitata…

- Reprezentantii Primariei Sectorului 1 au anuntat urmatoarele aspecte: “Luni, 05 februarie 2018, a inceput procesul intentat de Primaria Sectorului 1 Agentiei pentru Protectia Mediului a Municipiului Bucuresti pentru blocarea procesului de autorizare a Gropii Iridex. In ciuda numeroaselor proteste ale…

- Compania Nationala Administratia Canelelor Navigabile CN ACN SA Constanta a depus la Agentia pentru Protectia Mediului APM Constanta proiectul "Inchiderea desfiintarea si ecologizarea depozitului de slam reziduuri petroliere km 9 500 mal stang Dunarea Marea Neagraldquo;, amplasat in comuna Cumpana.…

- 24 de maimute “Scene şocante la punctul de trecere a frontierei de la Sighet. Traficanţii de ţigări i-au stropit cu benzină pe poliţiştii care i-au oprit pentru control. Maşina poliţiştilor a fost incendiată, iar unul dintre agenţi a ajuns la spital” STOP La Constanta, politistii au gasit…

- Agentia pentru Protectia Mediului marcheaza astazi Ziua Mondiala a Zonelor Umede (Conventia Ramsar), zi cu semnificatie deosebita pentru cei care isi dedica activitatea zilnica protejarii mediului. Obiectivul declarat al Conventiei este acela de a ...

- 'Voi deschide in instanta un proces impotriva primarului, obligandu-l sa ma despagubeasca pentru ca respir un aer poluat. Invit alaturi de mine orice iesean in acest demers. Actiunea in justitie este perfect legitima. A fost practicata si de alte tari ale UE si a fost castigat tot timpul', a spus…

- George Alexandru si Andreea Iorov, finii fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, au decis sa investeasca in imobiliare. Precizam ca George Alexandru Iorov este fiul lui Gheorghe Iorov, fost director in cadrul Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime. Tanarul Iorov a ocupat…

- The View, inaugurat recent pe locul fostului restaurant Vraja Marii, este o cladire in stil modern care ofera clientilor o vedere panoramica asupra falezei si portului Constanta.In decembrie 2016, Vraja Marii SRL a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului…

- Riviera Holiday SRL vrea sa supraetajeze imobilul de opt etaje pe care il ridica in Navodari, zona Popas III Mamaia. In acest sens, firma a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului "Modificare proiect autorizat cu AC 394 2017 in curs de executie laquo;Imobil…

- Asociatia Medio Pro din Brasov si Agentia pentru Protectia Mediului din judetul Tulcea au început licitatiile în cadrul unui proiect prin care se va întocmi planul de management integrat pentru zona interjudeteana Dunarea Veche-Bratul Macin. Planul de management va fi realizat în…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat pentru 8 februarie discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu au avut…

- O însoțitoare de zbor a descoperit motivul pentru care nu ar recomada oamenilor care calatoresc cu avionul sa bea cafea în timpul zborului. „Nu beți cafea în avioane! Este aceeași apa care trece prin sistemul de baie. Recent am avut un test pentru E.coli în…

- Declaratia 600: se amana sau dispare? Pe site-ul Ministerului de Finante a aparut un proiect de ordonanta de urgenta de prelungire a termenului de depunere a declaratiei 600 de la 31 ianuarie la 1 martie. Ministrul interimar al finantelor, Ionut Misa, a spus ca se gândeste la o varianta…

- Betty, o stewardesa cu experienta, sustine ca apa folosita in cafea este aceeași cu cea a toaletelor avionului. "Nu beți cafea in avioane! Este aceeași apa care trece prin sistemul de baie. Recent am avut un test pentru E. coli in apa noastra și nu a trecut. Așadar, evitați orice apa calda…

- Federația Rusa este într-un razboi informațional cu toata lumea, iar Republica Moldova nu trebuie sa fie un stat al acestui razboi. Republica Moldova trebuie sa aiba agenda informaționala a sa și interesele sale pe care sa le promoveze. Nu trebuie sa admitem ca televiziunile altui…

- Conform OUG 195/2005, orice companie ce intreprinde activitate economica cu impact asupra mediului inconjurator este obligata legal sa isi infiinteze un departament specializat in protectia mediului. Acesta are un rol major in firma, in special in cele care intreprind activitati generatoare de mari…

- Ministerul Finanțelor cauta soluții astfel incat cei afectați de Declarația 600 sa poata efectua plați doar pe baza codului numeric personal (CNP), autoritațile analizand posibilitatea extinderii termenului de depunere pana la 25 mai sau 1 iulie, a declarat, la Parlament, Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor.…

- Guvernul a decis sa faca un pas inapoi si sa anunte modificarea Declaratiei 600 dupa ce romanii afectati de implementarea ei au facut valva in spatiul public. S-a decis pana la acest moment prelungirea termenului de depunere pana la 1 martie, insa liderul PSD, Liviu Dragnea vorbea chiar de eliminarea…

- Agentia de Plati si interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in urma publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern nr. 7/2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017, s-au stabilit cuantumurile aferente…

- Solista de muzica populara Laura Lavric a facut o declarație surprinzatoare despre cum ar trebui sa fie un barbat care sa o cucereasca. Laura Lavric, care a fost la un pas sa se sinucida , a comentat, in gluma, despre cum ar trebui sa arate un barbat care sa o cucereasca. Interpreta de muzica populara,…

- Esteitinvest SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta emiterea acordului de mediu pentru proiectul: "Cladire cu apartamente de vacanta D P 2e E3 R , imprejmuire si amenajare teren continuare de lucrari cu modificare de proiectldquo;. Cladirea este amplasata in Eforie Sud, bulevardul…

- Opt noduri rutiere, 70 de poduri, 57 de viaducte, noua tuneluri si trei ecoducte vor fi construite pe Autostrada Sibiu - Pitesti, potrivit unui memoriu realizat de EPC Consultanta de Mediu pentru emiterea Acordului de Mediu. Documentul a fost postat pe site-ul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului…

- Societatea Vraja Marii SRL, detinuta de Dumitru Cusu, solicita de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta autorizatie pentru activitatea "restauranteldquo; care urmeaza sa se desfasoare in municipiul Constanta, bulevardul Elisabeta 2A, adica in noul restaurant, intitulat The View, ridicat in…

- Firma Boskalis SRL va executa in perimetrele Boskalis 1, Boskalis 2, Boskalis 3, situate pe Platforma Continentala romaneasca a Marii Negre, in zona economica exclusiva a Romaniei, lucrari de imprumut si relocare a nisipului, in vederea utilizarii acestuia la reabilitarea plajelor, obiectiv cuprins…

- Romanii care au de recuperat taxa auto o pot face depunand o cerere in acest sens pana pe 31 august, termen care este unul de decadere, iar orice cerere depusa ulterior, nu mai poate fi solutionata prin restituirea taxei, reiese dintr-un ordin publicat in Monitorul Oficial. Cerere de restituire…

- EFET (Autoritatea pentru Siguranța Alimentara din Grecia) a declarat ca a fost informata despre contaminarea potențiala, de catre Poliția Elena. De asemenea, instituția elena de control a sfatuit consumatorii sa evite anumite produse Coca-Cola, Delta și “Παριζάκι Υφαντή”. Produsele potențial afectate…

- ”Fac obiectul prezentei proceduri sumele de restituit reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si dobanzile aferente stabilite de instantele…

- Ordinul ANAF prin care sunt stabilite formularele pentru contribuția de asigurari sociale (CAS) și contribuția de asigurari sociale de sanatate (CASS) pentru persoanele fizice, incepand cu anul fiscal 2018, a fost publicat in Monitorul Oficial. Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza CAS…

- Primaria propune un nou plan de calitate a aerului, dupa ce cateva variante precedente ale acestuia au fost respinse de catre Agentia pentru Protectia Mediului (APM). Documentul a fost publicat la sfarsitul anului trecut pe site-ul municipalitatii, fiind realizat de o comisie tehnica infiintata la nivelul…