Standarde etice diferite

- Analizele economico-financiare facute in ultima vreme și tot mai des la diferite niveluri și in diferite instituții iau la ținta consumul și efectele lui in economie. In baza indicatorilor colectați luna de luna, Banca Naționala a majorat acum cu mult prognoza inflației in 2019, de la 3 la 4,2%. Pentru…

- Celebram astazi acel mister profund al credinței creștine conform caruia Dumnezeu deși este unul singur, El nu este singur, pentru ca este UN DUMNEZEU in TREI PERSOANE! Avand in vedere ca avem de-a face cu un mister de credința, e clar ca nu vom putea ințelege niciodata pana la capat aceasta realitate.…

- Milostivirea Divina, inainte de toate, exprima delicatetea lui Dumnezeu fata de om, deoarece „Milostivirea” este al doilea nume al iubirii lui Dumnezeu: „Fiti milostivi dupa cum Tatal vostru ceresc este milostiv” (Luca 6,36). Traim intr-o lume in care atatia oameni sunt prada nelinistii, razbunarii,…

- Politistii Sectiei de Politie Rurala Borlesti au fost sesizati, marți, de catre colegii din cadrul IPJ Bacau, cu privire la faptul ca un autoturism condus de un barbat despre care exista indicii ca s-ar afla sub influenta alcoolului, nu a oprit la semnalele acestora si se deplaseaza spre localitatea…

- O tanara sta in fata judecatorului pagan. Se anunta acuza: mi s-a adus la cunostinta ca si tu esti crestina.” Margareta da din cap afirmativ. Judecatorul continua: „Nu ti-e rusine sa cinstesti ca Dumnezeu un om de rand?” Margareta, la intrebarile judecatorului furios, raspunde tot cu o intrebare: „De…

- S-a dat startul nominalizarilor pentru Gala Premiilor Comunitații Bacauane, ediția a XVIII, organizata de Fundația de Sprijin Comunitar (FSC). Evenimentul are ca obiective strangerea de fonduri pentru proiectele sociale derulate de FSC și premierea proiectelor de implicare civica și responsabilitate…

- Se intampla multe lucruri in țara, iar acesta e un semn bun caci am avut și ani in care eram amorțiți. Amorțiți de spaima sau neputința. Cand regretam ca am contractat credite, cand nu aveam curajul sa incepem proiecte noi și sa gandim mai departe de maine. Pare ca romanii s-au dezghețat: incep investiții…

- Nimeni nu a mai reușit asta. Cel puțin, nu la seniori. Nu intr-un sport olimpic. Și sigur, nu in Romania. Duminica, echipa de badminton a Științei Bacau a caștigat cel de-al 20-lea titlu consecutiv de campioana naționala la seniori. Un succes clar, repurtat pe teren propriu, grație a trei victorii:…