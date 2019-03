Standard & Poor's estimeaza ca deficitul bugetar al Romaniei va depasi tinta asumata si va ajunge la 3,3% din PIB Agentia de rating Standard & Poor's estimeaza deficitul bugetar al Romaniei din acest an la 3,3%, iar cel de anul viitor la 3,5%, peste tinta angajata de 3% din PIB, din cauza cheltuielilor cu salariile si cu pensiile, precum si cu alte cheltuieli bugetare.



"Aceste niveluri vor fi rezultatul diminuarii ritmului de crestere economica si al masurilor privind cheltuielile guvernamentale, pe masura ce se apropie viitoarele alegeri - cele prezidentiale in 2019 si cele parlamentare din 2020. Consideram ca este cu atat mai ambitios obiectivul Guvernului de a reduce drastic diferenta dintre… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de rating Standard & Poor's (S&P) reconfirma rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in moneda locala si valuta, precum si perspectiva stabila, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Finantelor Publice (MFP), transmis…

- Liberalii au chemat-o pe Viorica Dancila in Parlament, luni, la ‘Ora Premierului’, pentru a da socoteala cu privire la Taxa pe lacomie (OUG 114). PNL -iștii cer abrogarea acestui act normativ pentru ca ar duce Romania in faliment prin masurile introduse. Președintele PNL , Ludovic Orban , arata ca…

- ​Deficitul de cont curent al României a crescut considerabil. De la un echilibru atins în 2014, contul curent a înregistrat un deficit de 3,2% din PIB în 2017 și se estimeaza ca s-a deteriorat în continuare pâna la 4,3% din PIB în 2018, se arata în Raportul…

- Banca Nationala a Romaniei joaca un rol vital prin utilizarea independentei sale pentru a proteja economia interna de incertitudinile create de noua taxa bancara "neortodoxa" a Guvernului, apreciaza agentia germana de evaluare financiara Scope Ratings. La finele anului trecut, Guvernul de…

- Referitor la planul de buget aferent anului 2019, in opinia membrilor AmCham, sunt ingrijoratoare majorarile substantiale ale cheltuielilor publice, cu un avans de 14% fata de anul 2018, si cele ale cheltuielilor de personal, al caror salt cu 18,9% le va plasa la un maximum istoric de 10% din PIB. …

- Liviu Dragnea a oferit un interviu jurnalistului britanic Nick Kochan de la New Europe. Șeful PSD a declarat ca Direcția Naționala Anticorupție este ”un papușar” al judecatorilor din Romania și procurorii anti-corupție sunt nemulțumiți ca Guvernul vrea sa creeze un departament independent care sa ancheteze…

- 25 de organizații ale mediului de afaceri printre care și Camera Americana de Comerț in Romania (Amcham), grupate in Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), au trimis vineri o scrisoare premierului Viorica Dancila in care cer retragerea Ordonanței de Urgența privind noi taxe in economie. „Este…

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei i-a trimis o scrisoare premierului Viorica Dancila in care ii cere din nou sa nu permita adoptarea ordonanta anuntata de ministrul Finantelor, ce va cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019. Oamenii de…