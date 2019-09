Standard & Poor's: Din 2020, Romania isi va incetini cresterea economica. Avansul PIB se va diminua spre 3%

Stiri pe aceeasi tema

- Ritmul de crestere al economiei romanesti va ramane sub 4% in acest an, dupa care se va reduce in 2020-2021 din cauza incetinirii cererii externe, a reducerii ritmului de crestere a salariilor si a unui mediu fiscal mai neutru, apreciaza agentia de evaluare financiara Standard & Poor's, care a reconfirmat…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, miercuri, ca datele prezentate de Institutul National de Statistica si Comisia Nationala pentru Strategie si Prognoza arata ca Romania este al doilea stat din UE si ii contrazic pe reprezentantii Opozitiei care au afirmat

- Comisia Europeana a majorat prognoza de crestere economica pentru Romania de la 3,3% in prognoza de primavara la 4% pentru acest an, in prognoza de vara, prezentata miercuri. Pentru 2020 prognoza de crestere economica este 3,7%, de la 3,1% in prognoza de primavara. Inflatia este anticipata pentru acest…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca investitiile au un rol esential in dezvoltarea unei tari prin beneficiile rezultate pe piata muncii si prin facilitatile pe care le aduc zonelor unde sunt realizate, adaugand ca Eurostat si Institutul National de Statistica au anuntat recent ca Romania…

- Deficitul balantei comerciale a urcat la 5,03 miliarde de euro in primele patru luni ale acestui an, mai mare cu 1,298 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada ianuarie – aprilie 2018, pe fondul unor exporturi de 2,3 miliarde de euro si al unor importuri de 2,81 miliarde de euro, potrivit…

- Cresterea economica a Romaniei a fost de numai 1,3% in primul trimestru, pe locul patru in statistica realizata de Eurostat. Pe primele trei locuri din UE s-au situat Croatia (1,8%), Ungaria si Polonia (ambele cu 1,5%), cresterile economice fiind inregistrate in primul trimestru din acest an, comparativ…

- Creșterea economica inalta din ultimii ani este insoțita de acutizarea deficitelor – bugetar, comercial și de cont curent, iar acest lucru se va vedea in urmatorii ani, cand ”spirala deficitelor se va dovedi impovaratoare”, scrie pe site-ul sau Cosmin Marinescu, profesor de economie și consilier al…