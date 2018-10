Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un moment in care este implicata intr-o disputa cu Bruxellesul pe tema bugetului sau, Italia asteapta vineri verdictul agentiei de evaluare financiara Standard &Poor's, care ar putea inrautati perspectiva si chiar ratingul de tara al Italiei, asa cum a facut-o deja Moody's, informeaza AFP…

- Compania de rating Scope a redus ratingul de credit al Romaniei la BBB -, de la BBB, cu perspectiva negativa, din cauza deteriorarii continue a performantei fiscale, precum si a incertitudinii politicilor economice, informeaza compania intr-un comunicat remis MEDIAFAX.

- Liderii Uniunii Europene au convenit joi impunerea de sanctiuni pentru inasprirea reactiei la atacurile cibernetice si noi masuri restrictive aplicate campaniilor online ale partidelor politice, pentru protejarea alegerilor europene din primavara viitoare, transmite Reuters.

- Agentia internationala de rating Fitch a reconfirmat vinei ratingul pe termen lung al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica la nivelul celui inregistrat in anul 2017, respectiv „BBB”, cu perspectiva stabila, informeaza un comunicat al companiei.

- Un convoi blindat al fortelor Uniunii Europene a fost tinta unui atentat sinucigas cu bomba comis luni in capitala somaleza Mogadiscio de gruparea islamista Al Shabaab, care a avariat un vehicul, dar nu a produs victime, transmite Reuters, citand politia locala si surse islamiste, scrie Agerpres.…

- Agenția de rating Standard & Poor’s a menținut atat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung și scurt in valuta și in moneda locala, cat și perspectiva stabila. Reconfirmarea rating-ului Romaniei este susținuta de nivelul moderat al datoriei publice…

- Agentia de rating Moody’s mentine calificativul BBB-/A-3 aferent datoriei guvernamentale a Romaniei pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala. In urmatorii doi ani, agentia de rating prognozeaza o crestere a PIB-ului real cu 4% in 2018, respectiv de 3,5% in 2019.