Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistii George Puscas (US Palermo) si Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova), componenti ai nationalei de tineret a Romaniei, sunt in vizorul echipei belgiene Standard Liege, scrie ziarul La Derniere Heure, citat de Agerpres. Puscas si Cicaldau au fost doi dintre evidentiatii nationalei Romaniei…

- Fotbalistii George Puscas si Alexandru Cicaldau, componenti ai nationalei de tineret a Romaniei, sunt in vizorul echipei belgiene Standard Liege, scrie ziarul La Derniere Heure. Puscas si Cicaldau au fost doi dintre evidentiatii nationalei Romaniei in victoria de marti, 4-1 cu Croatia la Campionatul…

- Naționala de fotbal a Romaniei intalnește in premiera Malta, luni, de la ora 21:45, in deplasare, in preliminariile Euro 2020. Partida ar trebui sa fie un galop de sanatate pentru tricolori, care lupta pentru calificare cu Spania, Suedia și Norvegia. ”Sa nu subestimam adversarul!”, avertizeaza selecționerul…

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa in iunie cea de-a treia dubla din preliminariile Euro 2020. Tricolorii vor juca primul meci cu Norvegia, vineri, 7 iunie, la Oslo, pe Ullevaal Stadion, cu incepere de la ora locala 20:45 (21:45 ora Romaniei), iar patru zile mai tarziu cu Malta, luni, 10 iunie,…

- Din cei 30 anuntati in lotul largit la 17 mai, Contra a renuntat la portarul Florin Nita (Sparta Praga), fundasii Cristian Manea (CFR Cluj) si Cosmin Moti (Ludogoret) si mijlocasul Alexandru Mitrita (New York City FC). Au ramas in lot in schimb portarul Ionut Andrei Radu (Genoa) si fundasul Iulian…

- Selectionerul Cosmin Contra a anuntat vineri, o lista largita de jucatori care ar putea face parte din lotul pentru partidele cu Norvegia si Malta din luna iunie, contând pentru preliminariile Campionatului European din 2020, transmite News.ro.Au primit convocarile de principiu 30 jucatori,…

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa in iunie cea de-a treia dubla din preliminariile Euro 2020. Tricolorii vor juca primul meci cu Norvegia, vineri, 7 iunie, la Oslo, pe Ullevaal Stadion, cu incepere de la ora locala 20:45 (21:45 ora Romaniei), iar patru zile mai tarziu cu Malta, luni, 10 iunie,…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei debuteaza pe teren propriu in preliminariile Euro 2020, marti, 26 martie, contra selecționatei din Insulele Feroe, la Cluj-Napoca, pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu”, de la ora 21:45 (Pro TV). Tricolorii se prezinta in fața propriilor suporteri la trei zile dupa…