Standard&Poor's: Ciclul de creştere economică al României ar urma să se inverseze din 2020; avansul PIB se va diminua spre 3-3,5% Ritmul de crestere al economiei romanesti va ramane sub 4% in acest an, dupa care se va reduce in 2020-2021 din cauza incetinirii cererii externe, a reducerii ritmului de crestere a salariilor si a unui mediu fiscal mai neutru, apreciaza agentia de evaluare financiara Standard & Poor's, care a reconfirmat vineri ratingul de tara al Romaniei la BBB- cu perspectiva stabila.



"Ne asteptam ca expansiunea economiei romanesti sa continue in 2019, cu o crestere de sub 4%, stimulata de consumul public si privat. In 2020 insa, ciclul de crestere economica ar urma sa se inverseze, iar avansul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

