Stanciu, eMAG: Tendinta preturilor va fi una de crestere

- Leul a continuat sa se deprecieze, vineri, cu 0,04% fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana. Astfel, cursul anunțat vineri de Banca Naţională a României (BNR) este de 4,6782 lei/euro. De două zile, leul marchează…

- Suma inregistrata la finalul lui decembrie 2018 este in scadere cu 0,2% fata de luna precedenta, de la o valoare de 1.242 de euro pe metru patrat. Pe tot parcursul anului trecut, indicele Imobiliare.ro a consemnat un avans de 6,4% al preturilor, in conditiile in care, in decembrie 2017, pretentiile…

- Activitatea derulata in industrie, in comertul cu amanuntul si servicii va inregistra o relativa stabilitate in urmatoarele trei luni, in timp ce preturile vor creste moderat in industrie si constructii, conform tendintelor pe care managerii romani le...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6566 lei/euro, in crestere fata de ultima sedinta a lunii noiembrie, de joi. Joi, euro a scazut la 4,6560 lei. In prima sedinta a lunii decembrie, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin…

- Romania a inregistrat cea mai mare crestere de pret la electricitate din toata Uniunea Europeana (14%), in primele sase luni ale acestui an, in timp ce in Polonia pretul a scazut cu 4,3%. In acelasi timp, Romania avea cel mai redus pret la gaze (3,2 euro/100kw), urmata de Ungaria (3,6…

- A venit iarna, iar pietele sunt inca pline cu legume romanesti. Din cauza scumpirilor, marfa ramane insa pe tarabe. Clientii spun ca nu isi mai permit sa tina postul Craciunului ca la carte. Cosul cu legume e mai scump decat cel in care gasim si carne. Iar producatorii au anuntat cand vor majora din…

- Prețul graului a crescut constant in luna octombrie, fapt care ii avantajeaza pe fermierii care au depozitat cerealele și care vor obține astfel un preț mai bun. Daca la recoltare și pe perioada verii, fermierii au negociat un preț mediu de 60-70 de bani/kg, cererea mare și oferta in scadere a facut…

- Leul a scazut vineri, in comparatie cu dolarul si euro, care creste dupa ce joi scazuse. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,6669 de lei/unitate, cu 0,02% mai mult fata de joi. Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,0761 de lei/unitate, cu 0,66% mai…