- Procuror sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, Gheorghe Stan, a afirmat joi seara ca niciunul dintre dosarele in care este vizata Laura Codruta Kovesi nu a fost intocmit in urma vreunei sesizari din oficiu a acestei sectii speciale, conform Agerpres.roAducerea la cunostinta…

- Procurorul-șef al Secției de Investigare a magistraților, Gheorghe Stan, a explicat, joi seara, de ce structura de parchet a cerut transmiterea dosarului "Tel Drum" de la DNA, precizand ca vizeaza presupuse fapte savarșire de mai mulți magistrați, respectiv trei procurori și cinci judecatori.Citește…

- O copie a dosarului Tel Drum, in care este vizat liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost transmisa Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, dupa ce reprezentantii SIIJ au invocat ca acesta ar putea reprezenta o proba in cazul unei anchete proprii, a anuntat vineri seful

- Secția pentru investigarea magistraților a cerut preluarea dosarului Tel Drum de la DNA! Noua secție a trimis trei cereri in acest sens. Daca pe primele doua nu le-au motivat, in cea de-a treia, Secția a spus ca vrea dosarul Tel Drum pentru ca dețin informații potrivit carora e vizat și un magistrat,…

- Procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) ar fi incercat de trei ori sa preia dosarul "Tel Drum" in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este urmarit penal, in primele doua cereri fara sa fie invocat nici un temei legal, iar in ultima solicitare pe motiv ca in cauza ar…

- Inspectorul-sef adjunct al Inspectiei Judiciare, Gheorghe Stan, a obtinut cel mai mare punctaj la concursul pentru functia de sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie din cadrul Parchetului General, informeaza...

- Mai mulți procurori din DNA Oradea au fost chemați la audieri, miercuri, la Secția pentru anchetarea magistraților din Parchetul General, in urma inregistrarii aparute in care se vorbește de "liniștirea" judecatorilor, a precizat, pentru MEDIAFAX, Adina Florea, procurorul-șef adjunct al secției.Procurorul-sef…