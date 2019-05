Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat, marti, raport favorabil pentru toti cei trei candidati la functia de judecator al CCR. Pentru acest post s-au inscris seful Sectiei speciale pentru investigarea magistratilor Gheorghe Stan, propus de PSD, deputatul PNL Ioan Cupsa si avocatul Vlad Stefan,…

- Gheorghe Stan este seful Sectiei de investigare a infractiunilor in justitie, care a declansat urmarirea penala impotriva Laurei Codruta Kovesi. PSD a propus validarea tuturor candidatilor doar pe baza CV-urilor. Catalin Predoiu (PNL) a cerut insa ca acestia sa fie audiati si s-a acceptat…

- PSD il propune pe Gheorghe Stan, seful Sectiei speciale pentru investigarea magistratilor, in functia de judecator la Curtea Constitutionala, din partea Camerei Deputatilor, potrivit unor surse politice.

- Propunerea social-democratilor pentru functia de judecator la Curtea Constitutionala va fi "serioasa" si va indeplini "toate" criteriile stabilite de lege, a declarat, luni, liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Alfred Simonis. "Va fi o propunere serioasa, care va indeplini toate criteriile…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc spune ca referendumul convocat de președintele Klaus Iohannis, in aceeași zi cu alegerile europarlamentare, este un demers pur electoral, care nu ar avea legatura cu problemele reale ale romanilor. ”E in aceeași nota neserioasa in care președintele Romaniei nu este preocupat…

- Președintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justiției, Florin Iordache, a declarat marți, la dezbaterile legate de codurile penale, ca membrii Comisiei de la Veneția nu sunt „Mesia”.Senatorul PNL Alina Gorghiu a cerut amanarea dezbaterilor pana dupa vizita oficialilor Comisiei…

- Deputatul Eugen Nicolicea este propunerea PSD la ministerul Justitiei in locul lui Tudorel Toader, dupa ce Comitetul Executiv al PSD a decis sa ii retraga sprijinul politic. Eugen Nicolicea, nascut la data de 6 iunie 1956, a fost parlamentar in toate legislaturile din perioada 1992–2020. Din…

- Comisiile juridice, aviz favorabil pentru organizarea referendumului Foto: Agerpres. Scrisoarea presedintelui Klaus Iohannis privind organizarea unui referendum pe teme de justitie în ziua alegerilor europarlamentare a primit, cu putin timp în urma, girul Comisiilor juridice ale…