Stiri pe aceeasi tema

- Procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, Gheorghe Stan, a afirmat joi seara ca niciunul dintre dosarele in care este vizata Laura Codruta Kovesi nu a fost intocmit in urma vreunei sesizari din oficiu a acestei sectii speciale, informeaza agerpres.ro. "Aducerea…

- Procuror sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, Gheorghe Stan, a afirmat joi seara ca niciunul dintre dosarele in care este vizata Laura Codruta Kovesi nu a fost intocmit in urma vreunei sesizari din oficiu a acestei sectii speciale, conform Agerpres.roAducerea la cunostinta…

- Secția pentru Investigare Infracțiunilor din Justitie a anuntat, vineri, ca in dosarul in care Laura Codruta Kovesi este cercetata pentru fapte care au legatura cu aducerea in tara a lui Nicolae Popa, ancheta a fost extinsa pentru favorizarea faptuitorului si fals in declaratii. Extinderea anchetei…

- “In ultimele zile am fost supusa unei campanii de denigrare, probabil plecata din disperarea unora pentru faptul ca am ocupat primul loc in procedura pentru ocuparea funcției de procuror-șef european. Dupa ora 20 am primit o citație din partea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție…

- Sectia pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție a anuntat recent ca fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, este vizata in 18 dosare penale. Informarea a fost facuta ca urmare a unui raspuns al procurorilor la o cerere a unui ONG. Anterior, la o solicitare similara formulata de STIRIPESURSE.RO,…

- La data de 11 februarie 2019 procurorul sef secție Gheorghe Stan de la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție anunța in mod oficial in urma unei cereri in baza legii 544 pentru Coaliția Romanilor ca pe rol „sunt inregistrate un numar de 18 dosare” penale privindu-o pe Laura Codruța Kovesi.…

- Pe rolul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) "sunt inregistrate un numar de 18 dosare" privind-o pe Laura Codruta Kovesi, a transmis procurorul sef sectie Gheorghe Stan, intr-un raspuns oficial catre Romanian Community Coalition, condusa de pastorul Chris Terhes.

- Pe rolul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) „sunt inregistrate un numar de 18 dosare” privindu-o pe Laura Codruta Kovesi, se arata intr-un raspuns transmis pe data de 11 februarie 2019 de procurorul sef sectie Gheorghe Stan catre Romanian Community Coalition. Raspunsul din…