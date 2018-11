Stiri pe aceeasi tema

- Stan Lee, celebrul creator al universului de benzi desenate Marvel, s a stins din viata la varsta de 95 de ani. Stan Lee este unul dintre cei mai mari creatori de eroi de benzi desenate. S a nascut in Manhattan New York, chiar in apartamentul parintilor sai emigrati din Romania. Tatal, Jack Lieber,…

- Nadia Comaneci, legenda gimnasticii romanesti, a postat un mesaj de condoleante pe contul sau de Facebook, la decesul lui Ilie Balaci. ''O mare legenda s-a stins din viata. Unul dintre cei mai mari jucatori din istoria fotbalului romanesc! Odihneste-te in pace, Ilie Balaci!'',…

- Miercuri, artistul newyorkez Arthur Mitchell, primul dansator vedeta afro-american, a murit la varsta de 84 de ani, a anuntat Dance Theatre of Harlem, compania de dans pe care a cofondat-o in 1969.

- Nu ai nevoie de o pelerina sau un costum de Superman pentru a fi un erou, ci doar de curaj, prezența de spirit și atitudine civica. De asta au dat dovada, duminica, cinci tineri din Alba Iulia care au salvat un om dintr-un incendiu și au prevenit extinderea focului izbucnit la un apartment de pe […]

- Iosif Kobzon, o legenda a muzicii din Rusia, supranumit Sinatra al Rusiei. a murit la varsta de 80 de ani. Potrivit Wowbiz.ro, Iosif Kobzon si a inceput cariera in 1959 si a tinut concerte timp de peste 50 de ani. S a remarcat in special prin interpretari emotionante ale unor cantece patriotice. Kobzon…

- Artistul s-a nascut in Detroit și a fost producator și cantareț, scrie viva.ro. Blue Miller a colaborat de-a lungul carierei cu rockerul Bob Seger și legenda muzicii soul Isaac Hayes. Citeste si Soc in lumea muzicii! Fratele unui cantaret, gasit MORT! Avea doar 30 DE ANI „Sunt devastata.…