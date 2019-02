Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Stan, șeful Secției de anchetare a magistraților, a declarat joi ca inca de la momentul in care forul a devenit operațional a intampinat obstacole din partea procurorului general. In replica, Augustin Lazar arata ca nu s-a pus problema de piedici și respinge acuzațiile lui Stan, pe care…

- Joi, șeful Secției de Investigare a Magistraților, Gheorghe Stan a adus lamuriri referitoare la instituția pe care o conduce. Printre altele, acesta a declarat ca emiterea OUG 7 pe legile justiției a fost necesara pentru activitatea acestei sectii. De asemenea, acesta mai susține ca inca de la momentul…

- Dosarul Tel Drum, in care Liviu Dragnea are calitate de suspect, a ajuns la Secția speciala pentru investigarea magistraților inventata de PSD-ALDE, la a patra solicitare, dupa ce Direcția Naționala Anticorupție i l-a trimis in copie, a precizat Calin Nistor, procurorul-șef interimar al instituției,…

- Procurorul-sef al Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan, a respins cea de-a doua cerere depusa de Laura Codruta Kovesi de recuzare a Adinei Florea, cea care se ocupa de dosarul in care fosta sefa a DNA este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa, au declarat,…

- Ieri, surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX ca procurorul general, Augustin Lazar, a respins cererea Laurei Codruta Kovesi de a fi recuzat seful Sectiei de anchetare a magistratilor, Gheorghe Stan. Cererea de recuzare a lui Gheorghe Stan a fost respinsa deoarece, in articolul 67 alin. 2 teza a…

- Procurorul general Augustin Lazar a respins luni cererea depusa de Laura Codruta Kovesi privind recuzarea sefului Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan. "Prin ordonanta din data de 18 februarie...

- Procurorul general Augustin Lazar a respins luni cererea depusa de Laura Codruta Kovesi privind recuzarea sefului Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan. "Prin ordonanta din data de 18 februarie 2019, procurorul general al PICCJ a dispus respingerea cererii de recuzare formulata…

- Procurorul general Augustin Lazar va participa, marti, la o sedinta la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, dupa ce Anca Jurma a anuntat ca nu mai doreste prelungirea mandatului de sef interimar al DNA. Potrivit unor oficiali din DNA, sedinta este programata de la ora 11,00. Ministrul Justitiei,…