Stampila va fi eliminata si din institutiile publice Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in unanimitate (75 de voturi 'pentru'), o propunere legislativa prin care este eliminata obligativitatea aplicarii stampilei in institutiile publice, cu exceptia cazurilor in care utilizarea acesteia este impusa in mod expres, prin legi speciale.



Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, entitatile fara personalitate juridica, precum si persoanele juridice de drept public nu au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte documente sau inscrisuri depuse la institutiile sau autoritatile

