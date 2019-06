Stalp de electricitate daramat de un autocar, la Voinesti. Oameni in grija medicilor

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, dupa ce microbuzul in care se aflau a pierdut controlul volanului, a patruns pe contrasens si s-a izbit de un stalp de electricitate. Accidentul a avut loc, duminica, pe DN72 A, in comuna dambovieana Voinesti.

- Accident teribil in județul Girugiu. Trei tineri au murit dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un stalp de electricitate. Accidentul s-a produs duminica, pe DN6, in localitatea Milcovațu, din județul Giurgiu. Cei trei tineri care se aflau in mașina care s-a lovit de stalp și care au murit in…

- Sapte persoane au avut de suferit de pe urma unui accident grav, produs noaptea trecuta, in jurul orei 3, pe Autostrada Bucuresti-Pitesti, la kilometrul 32. Anuntul privind producerea unei coliziuni puternice intre un microbuz in care se aflau mai multi oameni si o autoutilitara destinata transportului…

- Un incident rutier a trimis la spital mai multe persoane, care au avut de suferit de pe urma coliziunii a trei autoturisme. Accidentul a avut loc in dupa-amiaza celei de-a doua zi de Pasti, in jur de ora 17, pe DN 1 Campina-Ploiesti. Mai exact, pe raza localitatii prahovene Floresti, din cate au anuntat…

- Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza pe autostrada A44, in apropierea localitatilor Breuna si Warburg, au anuntat luni autoritatile germane. Un microbuz de opt locuri cu remorca care se indrepta spre orasul Dortmund s-a rasturnat pe autostrada. La bordul vehiculului se aflau opt cetateni romani.…

- Un accident deosebit de grav a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute, in dimineața zilei de duminica, la ora 2, pe DN1 in zona localitații Banești, județul Prahova. Conform primelor cercetari ale polițiștilor prahoveni, accidentul a fost provocat de un șofer salajean, ce se afla la volanul unei autoutilitare. Doua…

- Accidentul de pe DN 1, din Cluj, in care 11 oameni, intre care patru copii, au fost raniti, sambata, a fost produs de un sofer care, din primele cercetari, a adormit la volan. Microbuzul era plin cu elevi de la o scoala din Bacau. Potrivit Politiei Cluj, primele cercetari arata ca soferul microbuzului,…

- Un accident rutier s-a produs vineri dimineața, in cartierul Partoș din municipiul Alba Iulia. O mașina a rupt un stalp de electricitate, pe sensul Alba Iulia – Sebeș. Accidentul s-a produs in cartierul albaiulian Partoș, pe strada Regimentul V Vanatori. Un autoturism marca Dacia Logan a intrat intr-un…