Intram in saptamana lui 4 martie. Despre tragedia de pe 4 martie 1977 s-au scris carti, nu insist. Dar pe 4 martie 2014 s-a dat sentinta in Dosarul Transferurilor. Ce s-a intamplat de atunci? Fotbalul s-a transformat in Daciada, au aparut presedinti de club care isi dau votul in Adunarea Generala pentru ca au primit […] Stalin ar fi invidios is a post from: Ziarul National