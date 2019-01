Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor inceta sa respecte, in acest weekend, Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), in urma esecului unor negocieri de ultim moment, la Beijing, cu Rusia, a anuntat joi subsecretara de Stat americana insarcinata cu controlul armamentului si securitatea internationala Andrea Thompson,…

- Inceta din viata pe 19 ianuarie 1981… Catinca Ralea (nascuta pe 5 septembrie 1929), realizator de emisiuni radio-tv, traducator, regizor de film, actrita, a fost fiica filosofului, esteticianului Mihai (Mihail) Ralea si sotia lui Emanoil Petrut. A urmat cursurile secundare in Statele Unite ale Americii,…

- Netflix marește tarifele in Stale Unite ale Americii incepand din aceasta luna. Pentru abonații noi, Netflix va percepe direct tarifele noi, iar pentru cei deja existenți, trecerea se va face in 3 luni. Astfel, abonamentul de 8 dolari va costa 9 dolari, cel de 11 $ dolari ajunge la 14 $, iar cel de…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a efectuat joi, 6 decembrie 2018, o vizita in statul Delaware, ocazie cu care s-a intalnit cu guvernatorul statului, John Carney, cu cei doi senatori ai acestui stat, Christopher Coons și Tom Carper, cu conducerea companiei Gulftainer…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat un barbat din Romania care conducea un autoturism in baza unui permis de conducere din Statele Unite ale Americii fals. In aceasta dimineața, in jurul orei 04.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I - Nagylak,…

- Potrivit organizatorilor, cea de-a treia editie a celui mai mare festival pe plaja din Romania, Neversea, va avea loc in perioada 4-7 iulie 2019, in Constanta.De asemenea, primele 10.000 de abonamente la un pret special, pentru editia de anul viitor, vor fi puse in vanzare pe data de 5…

- Presedintele chinez Xi Jinping a afirmat ca Statele Unite ale Americii (SUA) ar trebui sa respecte calea de dezvoltare a Chinei si interesele sale legitime, relateaza Reuters si Xinhua preluate de Agerpres. Potrivit media de stat chineze, presedintele Xi a mai spus, in cadrul unei intalniri…

- Presedintele chinez Xi Jinping a afirmat ca Statele Unite ale Americii (SUA) ar trebui sa respecte calea de dezvoltare a Chinei si interesele sale legitime, relateaza Reuters si Xinhua. Potrivit media de stat chineze, presedintele Xi a mai spus, in cadrul unei intalniri cu fostul secretar de stat american…