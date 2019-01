Stai in sectorul 1? Nu uita sa iti reinnoiesti contractul de…

Informatii importante pentru locuitorii sectorului 1 care au masini si, implicit, nevoie de un loc de parcare. Reprezentantii primariei conduse de Dan Tudorache amintesc faptul ca locuitorii sectorului 1 isi pot reinnoi, incepand de astazi, 08 ianuarie 2019, contractele de inchiriere a locurilor de parcare de resedinta. Pana la sfarsitul lunii martie, cetatenii Sectorului 1 […] Stai in sectorul 1? Nu uita sa iti reinnoiesti contractul de inchiriere a locului de parcare!