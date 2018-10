Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 20 octombrie a.c., la sala de sport "Dan Spataru" din Medgidia, se va desfasura un stagiu de Kung Fu la proba de "Shuai Jiao" si un curs de arbitraj. Cunoscuta si sub numele de "Wrestling" chinezesc, "Shuai Jiao" este o forma de pregatire de lupta in picioare eschive si cu tehnici de proiectare.…

- Dupa scandalul cu echipamentul de la JO 2016, Comitetul Olimpic și Sportiv Roman are incredere in noul sau partener. Echipamentul tricolorilor de la Jocurile Olimpice pentru Tineret 2018, de la Buenos Aires, va scos la vanzare luna viitoare pe un site de specialitate. Pagina oficiala a COSR de pe un…

- Sambata, 20 octombrie, in sala „Dan Spataru” din Medigidia, se va desfasura un stagiu de pregatire la Kung Fu, proba Shuai-Jiao si un curs de arbitraj, la care pot sa participe sportivi, instructori, antrenori si arbitri. Doua saptamani mai tarziu, pe 4 noiembrie, in aceeasi sala din Medgidia, va avea…

- Cantaretul de muzica usoara Dan Spataru s a nascut pe 2 octombrie 1939, la Aliman, Constanta si s a stins din viata pe 8 septembrie 2004 la Bucuresti. Potrivit Wikipedia, Dan Spataru s a nascut in 2 octombrie 1939. Si a petrecut copilaria la Aliman, comuna natala, in Ion Corvin si la Medgidia, alaturi…

- Rutierul roman Serghei Tvetcov, care duminica a castigat Turul Romaniei, va rata proba de contratimp din cadrul Campionatelor Mondiale de ciclism pe sosea de la Innsbruck (Austria), a anuntat sportivul pe conturile sale de socializare. ''Din nefericire nu voi putea lua startul…

- Campionatul Național de Pescuit Sportiv Staționar + Feeder organizat pe pista de concurs din Ramnicu Valcea, in perioada 7-9 septembrie 2018 a adus la start cei mai buni 17 concurenți din țara, desemnați de cluburile unde sunt membri. Singurul reprezentant al judetului, oradeanul Dan…

- Aflata pe ultima suta de metri cu pregatirea pentru noul sezon, HC Zalau se pregateste in aceasta saptamana alaturi de o echipa de handbal feminin din Liga a 2-a franceza. “Este o relatie de reciprocitate. Probabil vom merge si noi in toamna intr-un stagiu de pregatire de cateva zile in Franta. Echipa…