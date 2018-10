Stiri pe aceeasi tema

- La data de 9 octombrie 2018, in jurul orei 20.30, un tanar de 21 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 107, in directia Drambar – Alba Iulia, la intersectia cu soseaua ocolitoare a municipiului, nu a acordat prioritate de trecere unei autoutilitare condusa in directia Sebes…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Sibiu ndash; Deva, circulatia rutiera este restrictionata astazi pe unele tronsoane din cauza lucrarilor de reparatii, asfaltare si trasare a marcajelor rutiere astfel: pe sensul Sebes catre Sibiu, intre kilometrii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Pitesti al autostrazii A1Bucuresti – Pitesti, la kilometrul11, in zona localitatii ilfovene Ciorogarla, se executa astazi (pana in jurul orei 17.00) anumite lucrari de intretinere. Din acest motiv, este afectata…

- La data de 9 septembrie 2018, in jurul orei 01.30, pe DN1, la km 375 + 490 de metri, la iesire din municipiul Alba Iulia, un tanar de 25 de ani, Sebes, in timp ce conducea un autoturism, in directia Alba Iulia – Sebes, a surprins-o si accidentat-o pe o femeie 38 de ani, din municipiul Medias, judetul…

- Un accident rutier soldat cu ranirea unei femei a avut loc, noaptea trecuta, pe DN 1, km 375, la ieșirea din Alba Iulia, in apropiere de „Hanul dintre salcii”. Sambata noaptea, in jurul orei 01.30, un tanar de 25 de ani din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism a suprins și accidentat…

- Transilvania Train a ajuns la a doua editie. Peste 100 de calatori si-au petrecut vacanta in trenul turistic care i-a plimbat prin cele mai frumoase zone din Transilvania, vizitand Sighisoara, Medias, Alba-Iulia, Sebes, Sibiu si Fagaras.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera va fi restrictionata astazi pe autostrada A1 si A4 pentru a permite efectuarea lucrarilor de reparatii a carosabilului, astfel: - Autostrada A1 Deva - Sibiu, la kilometrii 254 - 253, pe prima banda si pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera va fi intrerupta astazi pe Autostrada A1 pe tronsoanele Sibiu – Deva si Timisoara – Arad, pentru a permite efectuarea lucrarilor de reparatii a carosabilului, astfel: – Autostrada A1 Sibiu…