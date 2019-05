Stafeta moto feminina Women Riders World Relay (WRWR), organizata in premiera la nivel international, va traversa Romania in perioada 31 mai - 1 iunie 2019, conform Asociatiei Femeilor Motocicliste din Romania.



WRWR este un eveniment social de talie internationala, organizat si sustinut in exclusivitate de femei pasionate de motociclism, conceput in Marea Britanie in 2018, ce consta in transmiterea, pe motociclete, a unei stafete in jurul lumii, pe toate continentele.



"Stafeta isi propune sa creasca nivelul de constientizare in ceea ce priveste prezenta in trafic a unui…