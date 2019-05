Stiri pe aceeasi tema

- Romania va pleca la startul viitoarei ediții a cupelor europene de pe locul 32 in topul coeficienților, peste noi fiind inclusiv Liechtenstein, a carei singura echipa care merge in Europa evolueaza in liga a doua din Elveția. Situația fobalului romanesc tinde sa devina dramatica din perspectiva cupelor…

- S-a terminat cu autovehiculele diesel, susține Comisarul european pentru piata interna si industrie. Elzbieta Bienkowska considera ca, in cațiva ani, aceste mașini nu vor mai fi vazute pe strazi. De altfel, cateva mari orase europene au anuntat deja interzicerea circulatiei autovehiculelor pe motorina:…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi, a transmis o scrisoare deschisa catre comisarul european pentru sanatate, Vytenis Andriukaitis: „Va solicit sprijinul in reglementarea profesiei de moașa, obiectivul fiind scaderea ratei mortalitații materno-infantile. Romania este printre ultimele state europene care…

- Institutul pentru Cercetari in Economie Circulara si Mediu "Ernest Lupan" (IRCEM) a fost acceptat ca reprezentant al Romaniei in grupul de coordonare al platformei dedicata tranzitiei catre economia circulara a Comisiei Europene (ECESP). IRCEM va organiza in perioada urmatoare o serie de consultari…

- Romania, Republica Moldova și Ucraina sunt angrenate intr-un program de protecție a mediului pe raul Prut. Suma alocata programului, din fonduri europene, este de peste 1,5 milioane de euro. Este o buna ocazie pentru identificarea problemelor majore care afecteaza calitatea mediului in euroregiunea…

- Declaratia lui Valdis Dombrovskis, responsabil pentru moneda euro si dialogul social, precum si pentru stabilitatea financiara, serviciile financiare si Uniunea pietelor de capital, a fost facuta la sosirea la reuniunea Eurogrup si la reuniunea informala a ministrilor de finante (ECOFIN). Cele doua…

- Orașul Cluj-Napoca nu iese in evidența doar in sensuri pozitive, ci și intr-unul negativ, fiind inclus intr-un clasament al celor mai poluate orașe din Romania, informeaza eClujeanul. Clasamentul celor mai

- Pe agenda de lucru a celei de-a doua zile a reuniunii AP NATO de la Atena s-a aflat problematica migrației și situația refugiaților. Am avut astfel ocazia ca, impreuna cu alți parlamentari membri ai AP NATO, sa efectuam o vizita de documentare la centrul Eleonas, unde sunt cazați aproximativ 1500…